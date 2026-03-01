Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Zahraničie

ČR je pripravená hneď vyslať repatriačné lety do Egypta, oznámil Babiš

.
Na snímke Andrej Babiš. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele.

Autor TASR
Praha 1. marca (TASR) - Česká republika je pre svojich pre občanov v Izraeli pripravená okamžite vyslať repatriačné lety do Egypta. Na sociálnej sieti X o tom informoval český premiér Andrej Babiš, píše TASR.

„Sme pripravení okamžite vyslať repatriačné lety do Egypta pre našich občanov v Izraeli, pokiaľ by sa rozhodli odcestovať a museli sa presunúť autobusom. Letecký priestor nad Izraelom je uzavretý. Letecká evakuácia cez Spojené arabské emiráty, Omán a ďalšie krajiny Blízkeho východu aktuálne nie je možná. Letecký priestor je nad týmito krajinami uzavretý. Situáciu priebežne sledujeme a sme v kontakte s partnermi, veľvyslancami týchto krajín a leteckými spoločnosťami,“ napísal Babiš na sieti X.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Irán v odvete zaútočil na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu. Výbuchy hlásili v Katare, Bahrajne, Spojených arabských emirátoch, Kuvajte či v Saudskej Arábii.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026