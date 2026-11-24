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ČR je v reakcii na ruské strely v Poľsku pripravená pomôcť
Minulý týždeň v piatok na územie Poľska dopadli podľa tamojšej prokuratúry tri ruské strely typu Ch-101.
Autor TASR
Praha 24. novembra (TASR) - Česká republika je pripravená Poľsku pomôcť po tom, čo na jeho územie minulý piatok (20. 11.) dopadli tri ruské strely s plochou dráhou letu. V utorok to na tlačovej konferencii po začiatku veliteľského zhromaždenia českej armády povedal minister obrany ČR Jaromír Zůna aj náčelník Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Miroslav Hlaváč, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Česká republika je pripravená nášmu spojencovi v rámci Aliancie - Poľsku - pomôcť. Bude záležať na tom, aké potreby si Poľsko v rámci Aliancie definuje, a následne sa k tomu spojenecké štáty postavia, akým spôsobom môžu pomôcť. Čiže prvý krok musí vzísť z poľskej strany. ČR na to bude pripravená,“ avizoval Zůna.
Hlaváč dodal, že armáda v priebehu víkendu už urobila analýzu možností, ako by Varšave mohla pomôcť. „Máme varianty, ako by sme ich mohli podporiť. Predstavím ich pánovi ministrovi, počkáme na požiadavky a potom nejakým spôsobom zareagujeme,“ uviedol náčelník.
Minulý týždeň v piatok na územie Poľska dopadli podľa tamojšej prokuratúry tri ruské strely typu Ch-101. Poľský premiér Donald Tusk krátko po incidente vyhlásil, že zrejme nešlo o náhodu, ale o zámernú provokáciu zo strany Ruska. K udalosti došlo totiž v čase, keď sa v Poľsku konalo vojenské cvičenie krajín koalície ochotných podporujúcej Ukrajinu.
Prokuratúra neskôr informovala, že je predmetom vyšetrovania, či boli strely nasmerované do Poľska úmyselne alebo neúmyselne, napríklad v dôsledku technickej poruchy či zásahu obranných prostriedkov. Strely dopadli do neobývaných oblastí, nedošlo k zraneniam ani k väčším škodám okrem poškodenia strechy jednej z budov v obci Nowy Lipowiec v dôsledku tlakovej vlny po výbuchu.
NATO medzitým v reakcii na dopad ruských striel rozhodlo, že do Poľska pošle radarové lietadlo včasného varovania AWACS.
V ostatnom čase opakovane dochádza k narušeniu vzdušného priestoru krajín východného krídla NATO vrátane Poľska. Naposledy takýto incident hlásilo Poľsko v noci na utorok, keď jeho vzdušný priestor nakrátko narušilo ruské bezpilotné lietadlo počas útoku na západnú Ukrajinu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Česká republika je pripravená nášmu spojencovi v rámci Aliancie - Poľsku - pomôcť. Bude záležať na tom, aké potreby si Poľsko v rámci Aliancie definuje, a následne sa k tomu spojenecké štáty postavia, akým spôsobom môžu pomôcť. Čiže prvý krok musí vzísť z poľskej strany. ČR na to bude pripravená,“ avizoval Zůna.
Hlaváč dodal, že armáda v priebehu víkendu už urobila analýzu možností, ako by Varšave mohla pomôcť. „Máme varianty, ako by sme ich mohli podporiť. Predstavím ich pánovi ministrovi, počkáme na požiadavky a potom nejakým spôsobom zareagujeme,“ uviedol náčelník.
Minulý týždeň v piatok na územie Poľska dopadli podľa tamojšej prokuratúry tri ruské strely typu Ch-101. Poľský premiér Donald Tusk krátko po incidente vyhlásil, že zrejme nešlo o náhodu, ale o zámernú provokáciu zo strany Ruska. K udalosti došlo totiž v čase, keď sa v Poľsku konalo vojenské cvičenie krajín koalície ochotných podporujúcej Ukrajinu.
Prokuratúra neskôr informovala, že je predmetom vyšetrovania, či boli strely nasmerované do Poľska úmyselne alebo neúmyselne, napríklad v dôsledku technickej poruchy či zásahu obranných prostriedkov. Strely dopadli do neobývaných oblastí, nedošlo k zraneniam ani k väčším škodám okrem poškodenia strechy jednej z budov v obci Nowy Lipowiec v dôsledku tlakovej vlny po výbuchu.
NATO medzitým v reakcii na dopad ruských striel rozhodlo, že do Poľska pošle radarové lietadlo včasného varovania AWACS.
V ostatnom čase opakovane dochádza k narušeniu vzdušného priestoru krajín východného krídla NATO vrátane Poľska. Naposledy takýto incident hlásilo Poľsko v noci na utorok, keď jeho vzdušný priestor nakrátko narušilo ruské bezpilotné lietadlo počas útoku na západnú Ukrajinu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)