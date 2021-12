M. Jurečka: Nová vláda nepodporí povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov

Praha 5. decembra (TASR) - Nastupujúca česká vláda chce zrušiť navrhovanú vyhlášku ministerstva zdravotníctva ČR o povinnom očkovaní osôb nad 60 rokov a vybraných profesijných skupín. Povedal to v nedeľu kandidát na post ministra práce a sociálnych vecí Marian Jurečka v diskusnej relácii Českej televízie Otázky Václava Moravca.



Minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch v piatok (3. decembra) oznámil, že vyhláška o povinnom očkovaní by mala vyjsť v priebehu budúceho týždňa po tom, ako ju v pondelok znova prerokuje končiaca vláda.



"Budúci minister zdravotníctva v tejto podobe vyhlášku zruší, nemôžeme s ňou súhlasiť," povedal Jurečka. Vláda podľa neho nevyčerpala kroky, ktorými by nezaočkovaných ľudí motivovala.



"V sociálnych službách je povinné očkovanie proti žltačke a to proti covidu je teraz neprijateľné, čo nedáva zmysel," povedala odchádzajúca ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová . Takmer 200.000 ľudí pracujúcich v sociálnych službách je podľa nej potrebné zaočkovať, pretože je to jediná fungujúca cesta zo súčasnej krízy, píše ČR spravodajský server ČT24.



"Povinné očkovanie pre časť populácie na základe veku zavádzať nebudeme," povedal Jurečka a dodal, že vo veci očkovania vybraných profesií chce nová vláda vypočuť zástupcov odborových organizácií, ktoré povinné očkovanie podporia.



Maláčová sa neobáva, že zavedenie povinného očkovania povedie k odlivu pracovníkov, píše spravodajský server Novinky.cz.



V návrhu vyhlášky odchádzajúcej vlády sú v spojitosti s povinným očkovaním okrem seniorov nad 60 rokov uvedení aj policajti, vojaci, hasiči, zdravotníci, sociálni pracovníci i študenti medicíny a sociálnych odborov, ktorí majú prax v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Povinne zaočkovať by sa mali dať do 1. marca budúceho roka, inak by im hrozila pokuta až 10.000 českých korún (394 eur).