Kandidát za ANO Novotný žaluje český rezort vnútra

Praha 16. októbra (TASR) - Bývalý český majster sveta v krasokorčuľovaní a súčasný brniansky komunálny politik René Novotný podal pre svoje stiahnutie z kandidátky hnutia ANO na južnej Morave žalobu. Informoval o tom server Novinky.cz.



Novotný bol na 20. mieste kandidátky, z ktorého ho mohlo dostať v nedávnych voľbách do Poslaneckej snemovne len krúžkovanie, teda preferenčné hlasy. Novotný podal žalobu na ministerstvo vnútra, a to na Štátnu volebnú komisiu.



Žalobu pôvodne dostal Najvyšší správny súd (NSS). Ten ju ale postúpil súdu nižšieho stupňa, konkrétne Mestskému súdu v Prahe, ktorý by mal vo veci rozhodnúť. Dôvodom je, že ministerstvo vnútra sídli v hlavnom meste Českej republiky.



Novotný pred voľbami zaplavil Brno svojimi bilbordmi. Nebolo na nich však uvedené, že kandiduje vo voľbách - transparenty neuvádzali nič ani o hnutí ANO, všímajú si Novinky.



Bývalý reprezentant sa podľa vlastného vyjadrenia chcel iba pripomenúť verejnosti a propagovať šport. Výsledkom bolo nakoniec to, že ho na základe odporúčania pražského splnomocnenca ANO pre voľby z kandidátky stiahli.



Novotného bilbordmi sa zaoberá Úrad pre dohľad nad hospodárením politických strán a politických hnutí. Novotný sa o svojom stiahnutí z kandidátky dozvedel až z médií.



"O existencii žaloby počujem prvýkrát. Pripúšťam, že ma prekvapuje. Pán Novotný je naďalej riadnym členom ANO," povedal pre denník Právo šéf juhomoravského ANO Lubomír Wenzl.