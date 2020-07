Karel Schwarzenberg už nehodlá kandidovať do Poslaneckej snemovne

Praha 13. júla (TASR) – Čestný predseda a poslanec českej strany TOP 09 Karel Schwarzenberg už nebude na budúci rok kandidovať do Poslaneckej snemovne. Povedal to v rozhovore pre časopis Reflex iba deň po tom, ako to isté oznámil aj súčasný šéf poslancov TOP 09 a bývalý predseda strany Miroslav Kalousek.



„V budúcich voľbách už nenastúpim. Už dnes som najstarším poslancom a som prastarým dedkom. Budem to len pozorovať a komentovať. Je to moje finálne rozhodnutie," povedal v rozhovore Schwarzenberg, ktorého v pondelok citoval spravodajský server Novinky.cz.



Schwarzenberg svoje rozhodnutie oznámil krátko po tom, ako s rovnakým oznámením prišiel bývalý šéf strany a jeho kolega zo Snemovne Miroslav Kalousek.



„V najbližších voľbách do Poslaneckej snemovne nemám žiadne politické ambície. Mám obrovskú ambíciu, aby sa tu vytvoril jasný projekt, ktorý môže uspieť vo voľbách a ktorý tu môže zmeniť situáciu," uviedol Kalousek v nedeľu v relácii Českej televízie Otázky Václava Moravce.



Jedným z hlavných dôvodov jeho rozhodnutia je to, že súčasné opozičné strany už niekoľko rokov hovoria o zlučovaní a spájaní, aby vo voľbách porazili hnutie ANO premiéra Andreja Babiša. Práve Kalousek je však pre mnohých politikov z iných strán tŕňom v oku, takže kvôli nemu nechcú ísť do spolupráce s TOP 09, píšu Novinky.



Podľa Schwarzenberga si za to Kalousek môže trochu sám. „Je pravda, že ho ľudia nemajú príliš radi, ale je nenahraditeľný; je to najlepší rečník v Snemovni a je najkompetentnejší v ekonomických otázkach," doplnil.