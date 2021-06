Karlovarský filmový festival odštartuje životopisná snímka Zátopek

Ilustračná snímka. Foto: TASR Bohdan Kopčák

Karlove Vary 29. júna (TASR) - O štart 55. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary (KVIFF) sa postará svetová premiéra životopisnej snímky o československom bežcovi Emilovi Zátopkovi v réžii Davida Ondříčka.Na tlačovej konferencii to v utorok oznámili organizátori podujatia, ktorých citoval Český rozhlas.Hlavná sekcia ponúkne celkom 32 premiér, v programe však bude oproti predchádzajúcim ročníkom menej filmov, ktoré sa budú premietať viackrát. Festival sa zároveň tohto roku bude konať v netradičnom termíne na konci leta – od 20. do 28. augusta.Prehliadka bude mať iba dve súťažné sekcie – Hlavnú súťaž a Na východ od Západu. Po prvý raz sa tak zaobíde bez súťaže venovanej výhradne dokumentárnym filmom, ktoré budú včlenené do hranej tvorby.Usporiadatelia informovali aj o tom, že okrem Národného domu sa počíta s účasťou všetkých tradičných festivalových kín. Do akej kapacity však budú môcť byť jednotlivé karlovarské sály využité, bude známe až na začiatku augusta.Z dôvodu koronavírusovej pandémie bude tento rok v programe menej filmov – namiesto 150 sa ich bude premietať 120 –, ktoré sa budú opakovať častejšie, aby sa dostalo na všetkých divákov. Kompletný program festivalu bude známy taktiež začiatkom augusta." povedal umelecký šéf KVIFF Karel Och.Dodal, že organizátori neustále monitorujú situáciu, aby mohli na podujatí privítať všetkých filmárov. Okrem iného sa rieši aj to, či budú uznané aj iné vakcíny proti covidu, než aké schválila EÚ. Mnoho potenciálnych hostí totiž žije mimo Únie.V rámci festivalu sa bude konať i jedinečná pocta nadácii The Film Foundation, ktorú v roku 1990 založil americký režisér Martin Scorsese, dopĺňa webový spravodajský portál Novinky.cz.Táto nezisková organizácia je jedným z kľúčových hráčov v oblasti ochrany a zachovania filmového dedičstva. Vďaka nej bolo zreštaurovaných už viac než 900 klasických filmovývh titulov z celého sveta.