Kauzu Čapí hnízdo už začal študovať odvolací súd v Prahe

Praha 15. mája (TASR) - Vrchný súd v Prahe začal študovať spis dotačnej kauzy Čapí hnízdo, v ktorej Mestský súd v januári oslobodil českého expremiéra Andreja Babiša a bývalú manažérku holdingu Agrofert Janu Nagyovú. Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolal štátny zástupca, ktorý navrhol rozsudok zrušiť. Zatiaľ nie je jasné, kedy by mohol byť známy verdikt odvolacieho súdu. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe zistení servera Seznam Zprávy.



Podľa hovorkyne Vrchného súdu Kateřiny Kolářovej je nateraz predčasné odhadovať, kedy by mohol súdny senát v kauze rozhodnúť alebo prípadne nariadiť pojednávanie. "Spis má viac než 36.000 strán, ktoré si musí senát najprv naštudovať. Nateraz nie je možné predikovať termín rozhodnutia," uviedla Kolářová.



Podľa obžaloby Nagyová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra Farmy Čapí hnízdo. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Babiš preto údajne na prelome rokov 2007 a 2008 zaistil vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previedol na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Tieto prevody akcií boli podľa štátneho zástupcu účelové s cieľom získať dotáciu, na ktorú by inak firma nemala nárok.



Sudca Jan Šott v prvostupňovom rozsudku uviedol, že sa jednoznačne preukázalo, že nešlo o účelový krok. Dokazujú to podľa neho svedectvá, ktoré tvrdia, že Nagyová sa začala dotáciou zaoberať až po prevode spoločnosti. Proti tomu sa však odvolal žalobca Jaroslav Šaroch, ktorý žiada, aby sa prípad vrátil na Mestský súd v Prahe. Trvá na tom, že Babiš a Nagyová sa dopustili trestného činu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)