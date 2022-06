ČR: Kauzy na pražskom magistráte si všimli v Bruseli

Praha 20. júna (TASR) - Kauzu okolo bývalého námestníka pražského primátora a členov hnutia STAN, ktorá spôsobila prvý odchod ministra vo vláde Petra Fialu, si všimol bruselský web Politico. Píše o rozruchu v českej vláde pred blížiacim sa predsedníctvom ČR v Rade Európskej únie. TASR o tom informuje na základe článku servera Politico.eu.



Škandál na pražskom magistráte ohrozuje stabilitu českej koalície, ktorá nastúpila k moci s prísľubom, že vykorení korupciu a znovu nastolí liberálnu demokraciu, píše Politico. Bruselský server zdôrazňuje, že rozruch prichádza v čase, keď sa Česká republika pripravuje prevziať predsedníctvo v Rade EÚ.



Bývalý námestník pražského primátora Petr Hlubuček je spolu s ďalšími 11 ľuďmi obvinený v kauze Dozimetr, ktorá sa týka hospodárenia v pražskom dopravnom podniku. Konkrétne Hlubučka stíhajú za úplatkárstvo a účasť v zločineckej skupine, ktorú mal spoluzakladať. Server Politico píše, že zatýkanie na pražskom magistráte spôsobilo v českej vláde rozruch.



"Zatknutia otriasajú koaličnou vládou, ktorá vznikla v novembri po prísľube, že obnoví dôveru v mainstreamovú politiku medzi hlboko cynickými voličmi," píše autor článku Tim Gosling.



Kauza spôsobila prvú personálnu výmenu vo vláde premiéra Fialu. Minister školstva Petr Gazdík vzhľadom na styky s ďalším obvineným, podnikateľom Michalom Redlom, oznámil svoju rezignáciu, hoci sa necíti ničím vinný. "Nechcem rozkolísať vládu ani koalíciu na prahu predsedníctva EÚ," napísal Gazdík na sociálnej sieti Twitter.



"Podľa všetkých dostupných informácií nie je Petr Gazdík ani obvinený, ani vyšetrovaný. Ide teda o čestné riešenie, na ktoré sme v posledných rokoch neboli vo vysokej politike zvyknutí," komentoval na Twitteri jeho odchod premiér Fiala.



Ak by sa hnutie STAN rozpadlo, ohrozilo by to podľa servera Politico Fialovu vládu. Vládna koalícia má aktuálne v 200-člennom parlamente 108 kresiel. Bez 37 zástupcov Pirátov a hnutia STAN by prišla o väčšinu.



Česká republika bude predsedať Rade Európskej únie po 13 rokoch. Prvýkrát ju viedla v roku 2009. Vtedy si ako motto stanovila slogan "Európe to osladíme". Počas predsedníctva sa rozpadla vtedajšia vláda premiéra Mirka Topolánka zložená zo strán ODS, KDÚ-ČSL a Strany zelených.