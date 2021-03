ČR: Koalícia Pirátov a STAN porazila hnutie ANO aj v druhom prieskume

Praha 30. marca (TASR) - Hnutie ANO českého premiéra Andreja Babiša prišlo už v druhom prieskume o pozíciu lídra. Na jeho miesto sa dostala koalícia strany Piráti a hnutia STAN (Starostovia a nezávislí) so ziskom 27,5 percenta. Ukázal to najnovší model spoločnosti Median, na ktorý sa odvolal portál iDNES.cz.



Hnutie ANO, ktoré teraz stráca na koalíciu Pirátov so STAN tri percentuálne body, sa pritom držalo na prvom mieste od marca 2015. Vládna Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) by sa so štyrmi percentami do Poslaneckej snemovne vôbec nedostala.



ANO získalo podporu len 24,5 percenta hlasov opýtaných a po siedmich rokoch sa prepadlo na druhú priečku. Najviac ho podporujú ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity a s nižším vzdelaním.



Koalícia Pirátov a STAN získala podporu medzi ľuďmi s maturitou a vysokoškolským vzdelaním.



Na treťom mieste sa vo volebnom modeli umiestnila trojkoalícia SPOLU pozostávajúca zo strán ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ktorá získala 17,5 percenta hlasov respondentov, čo je o percentuálny bod menej než vo februári.



Predseda Pirátov a líder koalície Ivan Bartoš pre iDNES.cz povedal, že si "veľmi váži rastúcu podporu koalície Pirátov a STAN".



"Vnímam ju ako veľký záväzok voči ľuďom a našej krajine. Pre nás je teraz najkľúčovejšie pomôcť ľuďom a firmám z krízy, dať do poriadku verejné financie, umožniť malým a stredným podnikateľom postaviť sa zasa na vlastné nohy, podporovať inovácie a vzdelávanie a vyšetriť nepriehľadné štátne zákazky z obdobia pandémie," spresnil.



Chce sa však tiež zaoberať podľa neho dlho neriešenými problémami ako exekúcie, dostupnosť bývania, nerovnosť regiónov alebo personálne oslabené zdravotníctvo. Zosumarizoval to tak, že chcú spolu so Starostami posunúť krajinu konečne do 21. storočia, aby naozaj prosperovala a ťažili z toho všetci občania bez výnimky.



Hnutie SPD Tomia Okamuru v prieskume dosiahlo desať percent a posledná strana, ktorá by sa dostala do snemovne, je KSČM (komunisti). Neuspela by nielen ČSSD, ale ani Trikolóra a Zelení.



Na prieskume z 1. až 29. marca 2021 sa zúčastnilo 1013 respondentov vo veku 18 a viac rokov, dodal portál iDNES.cz.