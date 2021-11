Praha 3. novembra (TASR) - České koalície Spolu a PirSTAN sa dohodli na koaličnej zmluve, programovom vyhlásení budúcej spoločnej vlády a na rozdelení ministerských rezortov. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil predseda koalície Spolu a kandidát na nového premiéra Petr Fiala, informoval český Deník N.



Oznámenie bolo zverejnené po viac než 12-hodinovom utorkovom rokovaní. Fiala zároveň uviedol, že hospitalizovaný prezident ČR Miloš Zeman mu prostredníctvom hradného kancelára Vratislava Mynářa odkázal, že sa s ním zíde hneď, ako bude preložený na bežné nemocničné oddelenie z jednotky intenzívnej starostlivosti.



"(Prezident) sa teší na stretnutie so mnou, ktoré sa uskutoční vo chvíli, keď bude presunutý na normálnu izbu," uviedol predseda ODS Fiala, ktorého citoval server Novinky.cz.



Koalícia Spolu obsadí v budúcej vláde okrem postu premiéra aj kreslá ministrov financií, obrany, práce, zdravotníctva, životného prostredia, kultúry a vedy a výskumu.



Piráti a Starostovia budú šéfovať rezortom vnútra, zahraničných vecí, priemyslu, školstva, miestneho rozvoja, záležitostí EÚ a novovytvorenému ministerstvu pre legislatívu.



Konkrétne mená budúcich ministrov na utorkovej večernej tlačovej konferencii nepadli. Podľa Fialu by koaličná zmluva mala byť podpísaná 8. novembra, teda v deň ustanovujúcej schôdze novozvolenej Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu.



Koalícia Spolu, ktorá zvíťazila v parlamentných voľbách z 8.-9. októbra, podpísala už niekoľko hodín po skončení hlasovania memorandum s koalíciou PirSTAN, v ktorom obe strany deklarovali, že chcú spoločne vytvoriť väčšinovú vládu. Prvé oficiálne rokovanie lídrov oboch koalícii sa konalo 13. októbra. V 200-člennej Poslaneckej snemovni majú dovedna 108 mandátov.