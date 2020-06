Koncesionárske poplatky podporuje osem z desiatich Čechov

Praha 18. júna (TASR) - Osem z desiatich ľudí je za financovanie Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) formou koncesionárskych poplatkov. Zhruba rovnaký podiel opýtaných považuje ich výšku za primeranú alebo nízku. Vyplýva to z júnového prieskumu verejnej mienky agentúr Median a STEM/MARK, napísal vo štvrtok spravodajský portál ČT24.



Viac ako 60 percent respondentov uviedlo, že financovanie verejnoprávnych médií zo štátneho rozpočtu by znamenalo obmedzenie ich nezávislosti. Rozšírenie reklamy by považovali za narušenie kvality vysielania dve tretiny účastníkov prieskumu.



Českej televízii dôverujú tri štvrtiny opýtaných, čo znamená, že je najdôveryhodnejším médiom v Česku. Ako druhý skončil Český rozhlas, ktorému dôveruje 54 percent ľudí.



"Vo verejnom priestore sa objavujú rôzne návrhy na radikálne zmeny financovania Českej televízie a Českého rozhlasu. Považujeme v takomto okamihu za nutné a zodpovedné diskutovať o tom, aké médiá verejnej služby verejnosť chce a potrebuje a aké faktické dôsledky by pre nich takéto zmeny financovaní mali," povedal v tejto súvislosti riaditeľ ČT Petr Dvořák.



Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 2000 ľudí starších ako 18 rokov.



Koncesionárske poplatky, ktoré sú hlavným zdrojom financovania verejnoprávnych médií, sa v Česku nezvýšili od roku 2008. Ich výška je za ČT mesačne 135 českých korún (približne päť eur) a za ČRo 45 českých korún (približne 1,70 eura) je dokonca rovnaká od roku 2005. Mierne zvýšenie poplatkov by podľa prieskumu nemalo vplyv na rodinné výdavky 76 percent domácností. Dve tretiny opýtaných by súhlasili s nárastom poplatkov o päť korún mesačne v prípade ČRo a o 15 korún za ČT.