Po havárii vlaku s cisternami v ČR sa šíri kontaminácia benzénom

Praha 27. marca (TASR) - Po februárovej havárii vlaku s cisternami pri Hustopečiach nad Bečvou sa v okolí šíri kontaminácia jedovatým benzénom. Ako uviedla Česká inšpekcia životného prostredia (ČIŽP), benzén sa potvrdil v studni v neďalekej chatovej oblasti a približuje sa k rieke Bečva. ČIŽP to vo štvrtok uviedla na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Ide o veľmi rýchly nárast koncentrácie pravdepodobne spôsobený priesakmi z blízkej nádrže, v ktorej sa koncentrácie benzénu konzistentne zvyšujú. Zistené znečistenie podzemných vôd benzénom poukazuje na šírenie kontaminantu k rieke Bečva, ktorá je od miesta vzdialená len niekoľko desiatok metrov,“ upozornila ČIŽP.



Zároveň dodala, že v samotnej obci Hustopeče nad Bečvou nebola počas pravidelného monitoringu zaznamenaná kontaminácia pitnej vody v studniach a ani to podľa inšpektorov nie je v súčasnej dobe pravdepodobné.



Inšpekcia podotkla, že vo vodnej nádrži blízko koľajníc, kde k havárii došlo, koncentrácie benzénu stále stúpajú. „Vzorky odobrané z dna nádrže ukazujú obdobné koncentrácie benzénu ako tie z hladiny, čo svedčí o tom, že rozpusteným benzénom je do istej miery zasiahnutý celý objem nádrže,“ spresnila ČIŽP.



V súčasnosti sa tam inštalujú tzv. larssenové steny, ktoré obmedzujú priesak benzénu podzemnými vodami do povrchových vôd. Aktuálne je podľa inšpekcie hotová viac než polovica z plánovanej dĺžky tejto fyzickej bariéry.



Český minister životného prostredia Petr Hladík v stredu vyhlásil, že rozsah a riziko tejto havárie je najväčšie svojho druhu na svete. Sanácia územia podľa neho potrvá zrejme niekoľko rokov a bude stáť stovky miliónov korún.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)