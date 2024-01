ČR: Kontrola nenašla pochybenia v zásahu proti strelcovi na univerzite

Praha 9. januára (TASR) - Úrad vnútornej kontroly Policajného prezídia ČR nezistil pochybenia v postupe príslušníkov polície pri zásahu proti strelcovi na Univerzite Karlovej (UK). V utorok to uviedol riaditeľ úradu Michal Tikovský. Zásah zhodnotil ako rýchly a profesionálny, do budúcnosti ale odporučil lepšiu krízovú komunikáciu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Úrad vnútornej kontroly uskutočneným vyšetrovaním nezistil pochybenie príslušníkov polície. Postup policajtov bol v súlade s platnými právnymi predpismi... Zásah polície je možné vyhodnotiť ako rýchly a profesionálny," povedal Tikovský.



Napriek tomu kontrola odporučila polícii do budúcnosti vhodnejšiu krízovú komunikáciu s dotknutými orgánmi – v tomto prípade s vedením fakulty. Tikovský dodal, že polícia o pátraní po strelcovi neinformovala priamo vedenie fakulty, ale len niektorých zamestnancov.



K útoku v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe došlo 21. decembra 2023. Študent na mieste zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník napokon zastrelil aj sám seba.