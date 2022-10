ČR: Kontroly so Slovenskom sa predĺžia o 45 dní

Praha 27. októbra (TASR) - Dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom sa predĺžia o 45 dní, nie o 15 ako vo štvrtok informoval český premiér Petr Fiala. Pre TASR to potvrdil hovorca českého ministerstva vnútra Ondřej Krátoška, informuje spravodajkyňa v Prahe.



Petr Fiala na tlačovej konferencii po štvrtkovom rokovaní vlády uviedol, že Česko kontroly predĺži o 15 dní. Jeho slová však neskôr korigoval rezort vnútra.



Krátoška upresnil, že jedno predĺženie je skutočne o 15 dní, vláda však vo štvrtok schválila naraz dve predĺženia, druhé o 30 dní. "To prvé, o tých 15 dní je podľa článku 28, odstavec tri a ďalších 30 dní je podľa článku 25, odstavec tri Schengenského hraničného kódexu," povedal Krátoška.



Kontroly na hraničných priechodoch tak budú trvať až do 12. decembra. Podľa rezortu vnútra bude polícii minimálne ďalších 15 dní naďalej pomáhať 80 vojakov a 60 príslušníkov Colnej správy ČR.



Od zavedenia dočasných kontrol na česko-slovenskej hranici zadržali príslušníci českej polície, colnej správy a armády takmer 5500 nelegálnych migrantov a 74 prevádzačov.



Dočasné kontroly na 27 bývalých hraničných priechodoch a na tzv. zelenej hranici sa začali 29. septembra pre nárast utečencov pôvodom najmä zo Sýrie, ktorí smerujú do Nemecka a Rakúska.



(spravodajkyňa Barbora Vizváryová)