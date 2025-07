Kontroverzný politik Novotný nastúpil do väzenia, odpyká si 3 mesiace

Praha 2. júla (TASR) - Bývalý starosta pražskej mestskej časti Řeporyje Pavel Novotný nastúpil v stredu do väzenia na Pankráci. Odpyká si trojmesačný trest za porušenie podmienky, ktorú dostal za výtržníctvo či nebezpečné prenasledovanie. Politik je známy mnohými kontroverznými výrokmi a činmi. Teraz uviedol, že sa do väzenia teší. Na základe serverov iDNES.cz a Novinky.cz informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Verím, že vo väznici budem mať len samé pozitívne zážitky. Na Pankráci sedel (Gustáv) Husák, (Václav) Havel, (Milada) Horáková. Pri tom chcem byť. Vážne sa teším, aj keď si možno niekto myslí niečo iné,“ citoval Novotného server iDNES.cz.



Novotný dostal v januári 2022 podmienečný trest s odkladom na 30 mesiacov za výtržníctvo, podnecovanie k trestnému činu a nebezpečné prenasledovanie podnikateľa Marka Víta. Súd skúšobnú dobu následne predĺžil a okrem toho mu nariadil absolvovať program sociálneho výcviku.



Exstarosta sa počas podmienky opakovane dopúšťal priestupkov, preto súd podmienečný trest na návrh štátneho zástupcu zmenil na trojmesačné väzenie. Novotný sa proti rozsudku najskôr odvolal, následne však odvolanie stiahol. Pred nástupom do väzenia sa rozhodol skončiť ako starosta a pozastavil aj svoje členstvo v ODS.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)