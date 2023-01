Konzultantka: Problém politického marketingu je, že nemá etický kódex

Praha 27. januára (TASR) - V politickom marketingu nie je žiadna etická hranica. Na rozdiel od toho komerčného v ňom neexistuje etický kódex, čo je problém. Spravodajkyni TASR to v rozhovore povedala politická konzultantka Alžběta Králová z Inštitútu politického marketingu v Prahe.



Negatívne predvolebné kampane založené na vymyslených tvrdeniach sú podľa nej bežné. Pripomenula českú prezidentskú voľbu v roku 2013, v ktorej bola negatívna kampaň založená na problematike Benešových dekrétov. Kandidáta Karla Schwarzenberga zdiskreditovala pred druhým kolom volieb. "O päť rokov neskôr zase klamlivé bilbordy – Stop imigrantom a Drahošovi, táto krajina je naša! Voľte Zemana! – ktoré pravdepodobne ovplyvnili výsledky volieb," doplnila Králová.



Kampaň pred tohtoročnými prezidentskými voľbami však považuje za extrémnu. Kandidát Andrej Babiš podľa nej prekročil morálnu hranicu toho, čo je ešte únosné. "V podstate parazitoval na strachu občanov z vojny a strach je jedna z najsilnejších emócií," povedala politická konzultantka a dodala, že ľudia sa v prezidentských voľbách rozhodujú primárne podľa emócií. Eticky by to malo byť neprijateľné, na jeho voličov to však môže fungovať, domnieva sa Králová.



Obdobie pred druhým kolom voľby je podľa nej mobilizačné. Kandidáti sú pod drobnohľadom a rétorika je oveľa viac vyostrená. "Celá kampaň je zrýchlená, nie je priestor na chyby, musíte mať pripravenú jasnú stratégiu a najlepšie tiež záložné varianty pre prípad, že sa niečo nepodarí," opísala odborníčka, ktorá sa tiež podieľa na príprave politických kampaní.



Petr Pavel podľa Královej druhé kolo definoval tak, že ide o dôstojnosť úradu a Babiša spája s tým, čo sa na Pražskom hrade dialo v posledných rokoch. Český expremiér zas kampaň vykreslil ako boj "vojna verzus mier", pričom on mal byť tým mierotvorcom, ktorý ochráni český ľud.



Za dôležitý a nevyhnutný prvok predvolebnej kampane označuje odborníčka sociálne siete. "Na nich sa dá v dnešnej dobe veľmi dobre zacieliť reklama na určité cieľové skupiny voličov," vysvetlila. Zároveň však zdôraznila, že len sociálne siete voľby nevyhrajú.



Nového prezidenta si Česi začnú voliť už dnes od 14.00 do 22.00 h, svoj hlas budú môcť odovzdať aj v sobotu. Výsledky by mali byť známe v sobotu popoludní.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)