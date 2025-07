Koordinátor v českej bitcoinovej kauze skončil, úlohy vraj splnil

Praha 28. júla (TASR) - Bývalý český ústavný sudca David Uhlíř skončil v roli koordinátora ministerstva spravodlivosti v bitcoinovej kauze, ktorým sa stal približne v polovici júna. Podľa rezortu vo funkcii skončil preto, lebo úspešne splnil zadanie. Ministerstvo to v pondelok uviedlo v tlačovej správe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Koordinátor mal zabezpečiť, že ministerstvo bude v riešení kauzy postupovať transparentne. Šéfka rezortu Eva Decroix zároveň chcela, aby človek, ktorý bude túto funkciu zastávať, o kauze prehľadne komunikoval k verejnosti. Uhlíř sa úlohy ujal 19. júna so slovami, že je to preňho výzva a chce prípadu venovať letné prázdniny. Skončil však už v ich polovici.



„Pán doktor Uhlíř prijal rolu koordinátora vo veľmi napätej dobe. Jeho úlohou nebolo suplovať činnosť orgánov činných v trestnom konaní, ale dohliadnuť na to, aby rezort od samého počiatku postupoval transparentne, predvídateľne a v súlade s právom. Túto úlohu naplnil,“ uviedla Decroix.



Uhlíř sa podľa ministerstva v priebehu svojho pôsobenia zameral na nastavenie pravidiel pre vnútorné rozhodovacie a auditné procesy, nadviazanie dialógu s verejnosťou aj odbornými organizáciami a spracovanie systémových odporúčaní. Rezort podotkol, že pod jeho dozorom vznikol návrh na zadanie nezávislého auditu, bola zverejnená časová os krokov ministerstva a boli tiež analyzované právne a inštitucionálne slabiny systému.



Podľa Decroix je rezort pripravený pokračovať v začatých procesoch sám. Dodala, že Uhlíř pomohol vytvoriť podmienky, aby boli rozhodnutia v tejto veci čitateľné a pod verejnou kontrolou.



Keď ministerka avizovala, že chce zriadiť funkciu koordinátora, opozícia to kritizovala a považovala za zbytočné. Rovnako kritizovala aj rozhodnutie zadať externej firme, aby vypracovala nezávislý audit. Tvrdila, že vláda chce všetko okolo kauzy zahmlievať a mala by skončiť.



V kauze bitcoinov, ktoré českému ministerstvu spravodlivosti daroval po podmienečnom prepustení z väzenia odsúdený kriminálnik, zatiaľ nie je nikto trestne stíhaný.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)