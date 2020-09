Koronavírusom sa nakazil aj riaditeľ Štátneho zdravotného ústavu ČR

Praha 10. septembra (TASR) - Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo u riaditeľa českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Pavla Březovského. V stredu večer o tom informoval český spravodajský server Seznam Zprávy.



Po hlavnej hygieničke Jarmile Rážovej a riaditeľovi českého Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislavovi Dušekovi sa tak nakazil ďalší popredný predstaviteľ českého ministerstva zdravotníctva, pod ktoré zmienené inštitúcie spadajú.



"Je to záležitosť minulého týždňa, vrátil som sa z dovolenky a potreboval som hovoriť so všetkými vedúcimi centier, samozrejme jednotlivo. V stredu večer som dostal správu, že kolegyňa je pozitívna, potom už konala hygiena. V piatok som bol na testoch a nález bol pozitívny. Od vtedy karanténa, izolácia doma, nasledoval postupný vývoj príznakov," opísal Březovský.



Priblížil aj svoje aktuálne symptómy, ktoré označil za typické. "Bolesť hlavy, ale bez teploty, príznaky podobné chrípke, únava. Zatiaľ bez pľúcnych prejavov, okrem dráždivého kašľa," zosumarizoval.



Podľa vlastných slov sa Březovský ochorenie snaží brať pozitívne a verí, že osobnú skúsenosť s ním bude môcť využiť aj pri ďalšej činnosti ústavu a pri snahách o boj s pandémiou.



"Nakoniec som rád, že to prekonám, mám možnosť v praxi vyskúšať, čo na organizácii funguje. Tiež zistiť, ktoré informácie chýbajú a ktoré sú zbytočne mätúce. A vôbec nie je na škodu, keď si to vyskúša lekár, pretože potom môže lepšie poradiť svojim pacientom," uviedol.



SZÚ sa okrem mnohých ďalších činností podieľa aj na vývoji českej vakcíny proti COVID-19, pripomenul server Seznam Zprávy.