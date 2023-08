Krejčíř neuspel so žiadosťou o nové konanie, pražský súd ju zamietol

Praha 23. augusta (TASR) - Český podnikateľ Radovan Krejčíř neuspel so žiadosťou o nové súdne konanie. Pražský mestský súd zamietol jeho žiadosť o zrušenie právoplatných rozsudkov a opakovanie procesov, v ktorých ho odsúdili v neprítomnosti. V stredu na to upozornila Česká televízia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ak by bol Krejčíř so žiadosťou uspel, právoplatný český rozsudok by sa zrušil a český súd by musel uskutočniť nové hlavné konanie. Denník Právo v polovici júla upozornil na to, že podnikateľ sa chce na českých súdoch brániť osobne.



Krejčíř dostal v Česku v roku 2018 súhrnný 15-ročný trest za viaceré hospodárske trestné činy – napríklad za pokus o vytunelovanie štátneho podniku Čepro, za riadenie organizovaného zločineckého gangu, falšovanie peňazí, daňové úniky či podvody.



Stíhať ho začali ešte na prelome tisícročí, v roku 2005 z ČR utiekol a od roku 2007 je v Juhoafrickej republike. Česko sa odvtedy usiluje o jeho vydanie.



V roku 2013 ho pre podozrenie z pokusu o vraždu a únos zadržala juhoafrická polícia. Odvtedy je Krejčíř za mrežami. V roku 2016 ho tamojší súd odsúdil na 35 rokov väzenia za pokus o vraždu, únos a za obchod s drogami. Niekoľkokrát sa pokúsil z väzenia utiecť.



