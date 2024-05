Českí kriminalisti navrhli obžalovať 14 osôb za prevedenie migrantov

Praha 21. mája (TASR) - Českí kriminalisti navrhli obžalovať 14 osôb za prevedenie najmenej 2000 nelegálnych migrantov prevažne z Turecka do ČR alebo cez ČR do ďalších krajín EÚ. Gang tým podľa polície získal najmenej dva milióny eur. V utorok to uviedol hovorca Národnej centrály proti organizovanému zločinu služby kriminálnej polície a vyšetrovania (NCOZ) Jaroslav Ibehej, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Prípadom sa policajti NCOZ zaoberali od augusta 2021. "Osoby mali zorganizovať neoprávnené prekročenie štátnej hranice Českej republiky najmenej dvom tisícom ilegálnych migrantov, od ktorých mali inkasovať nemalé finančné čiastky," uviedol Ibehej. Spresnil, že celkový dosiaľ odhadovaný zisk skupiny je najmenej dva milióny eur.



Ako výnos z trestnej činnosti kriminalisti zaistili približne 900.000 českých korún (viac ako 36.000 eur) v hotovosti, dve osobné autá a rodinný dom.



Osoby sú obvinené z trestného činu organizovania a umožnenia nedovoleného prekročenia štátnej hranice spáchaného v prospech organizovanej zločineckej skupiny. Všetci sú vo väzbe. V prípade právoplatného rozsudku im podľa Ibeheja hrozí až 16-ročné väzenie.



