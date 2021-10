Kulhánek žiadal ospravedlnenie od Škótskej futbalovej asociácie

Praha 4. októbra (TASR) – Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek v pondelok prostredníctvom britského veľvyslanca v ČR Nicka Archera požiadal o ospravedlnenie za nemiestne útoky na české deti, ktorých sa mal dopustiť člen Škótskej futbalovej asociácie. Informoval o tom rezort diplomacie na svojej oficiálnej webovej stránke.



„Chápem, že športové stretnutie prináša rôzne emócie, ktoré sa môžu preniesť i mimo ihriska," povedal Kulhánek po stretnutí s Archerom. „Aj to však má svoje hranice a nesmie prerásť do xenofóbnych urážok mierených na neplnoleté deti," povedal.



Marvin Barley zo Škótskej futbalovej reprezentácie na Twitteri kritizoval české deti, ktoré počas štvrtkového (30. 9.) zápasu medzi Spartou Praha a Glasgowom Rangers údajne rasisticky bučali na hráča tmavej pleti Glena Kamaru z glasgowského klubu.



Kulhánek si Archera si podľa svojich slov predvolal, aby jeho žiadosť odovzdal Škótskej futbalovej asociácii. „Požiadal som o ospravedlnenie či jednoznačné dištancovanie sa od osoby, ktorá prirovnanie českých detí k zhnitému ovocie predniesla," povedal minister.



Chyby sa vo štvrtok podľa Barleyho vyjadrení nedopustili deti, pretože tie svojim správaním napodobňujú dospelých, alebo sa od nich nechajú povzbudiť. „Aké iné možnosti majú, keď ich umiestnite do misy so zhnitým ovocím," napísal a k textu priložil fotografiu zhnitých jahôd.



Český minister vnútra Jan Hamáček Bartleyho vyjadrenia na Twitteri označil za „nechutný útok" na české deti a na ČR. Takisto uviedol, že Kulhánka požiadal o predvolanie britského veľvyslanca.



Fínsky záložník Kamara bol terčom rasistických urážok v súboji s českým majstrom Slaviou Praha aj v marci tohto roka. Mal sa ich dopustiť obranca Slavie Ondřej Kúdela, ktorý však vinu poprel. Napriek tomu dostal dištanc na desať zápasov.