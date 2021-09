ČR kúpi 52 samohybných húfnic CAESAR za viac ako 300 miliónov eur

Praha 30. septembra (TASR) - Česká republika nakúpi od francúzskej firmy Nexter Systems 52 samohybných húfnic CAESAR v hodnote viac ako osem a pol miliardy českých korún (zhruba 333 miliónov eur). Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server iRozhlas.cz.



Český rezort obrany podpísal vo štvrtok s firmou Nexter Systems zmluvu o nákupe nových húfnic. Tie nahradia vo výzbroji českej armády delá DANA, ktoré nezodpovedajú požiadavkám NATO týkajúcim sa dostrelu a kalibru, používaného spojencami. Väčšinu diel skompletizuje v Česku holding Czechoslovak Group (CSG), ktorý dodá podvozky typu Tatra a pancierové kabíny.



Francúzske húfnice budú o zhruba 40 percent drahšie, než české ministerstvo obrany pôvodne očakávalo. Predpokladalo totiž, že ich hodnota bude šesť miliárd korún (zhruba 235 miliónov eur). Dôvody zvýšenia ceny rezort obrany zdôvodnil infláciou, zvýšením cien surovín alebo presunom výroby do Česka.



Húfnice armáda do výzbroje zavedie v rokoch 2024 až 2026. Prvé štyri delá budú kompletne vyrobené vo Francúzsku, zvyšných 48 potom skompletizujú českej podniky priamo v Česku. Francúzskeho výrobcu ministerstvo oslovilo priamo a bez vyhlásenie verejnej súťaže. Využilo totiž výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní na nákup vojenského materiálu.



Pri výbere ministerstvo posudzovalo výrobky ôsmich možných dodávateľov. Do užšieho výberu sa dostala aj slovenská samohybná kanónová húfnica Zuzana. Podľa skorších informácií bola však francúzska ponuka lacnejšia aj technicky výhodnejšia, píše iRozhlas.cz.