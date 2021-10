ČR: Lekár Zemanovi odporúča návrat do nemocnice; prezident to odmieta

Praha 5. októbra (TASR) - Ošetrujúci lekár českému prezidentovi Milošovi Zemanovi odporučil, aby sa vrátil do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe, kde bol hospitalizovaný v septembri. Prezident to však odmietol. Informoval o tom v utorok spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na český Deník N.



Lekár Miroslav Zavoral, ktorý je riaditeľ ÚVN, prezidenta opakovane liečil a navštívil ho aj v pondelok, keď mu odporučil návrat do nemocnice. Znovu ho príde vyšetriť vo štvrtok.



Opoziční politici počas utorkového rokovania Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky hovorili o tom, že Hrad by mal zverejniť podrobnosti o prezidentovom zdravotnom stave, píšu Novinky.cz. Prezidentov hovorca Jiří Ovčáček správy o zhoršujúcom sa zdravotnom stave Zemana poprel.



"Nemusíte mať starosti, pán prezident sa na povolebné vyjednávanie veľmi teší," napísal Ovčáček Novinkám.cz.



V piatok a v sobotu (8. a 9. októbra) sa uskutočnia v Česku voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.



Zeman v septembri strávil v nemocnici osem dní. Pražský hrad tento pobyt označil za rekondičný. Prezident podľa hovorcu Hradu počas hospitalizácie absolvoval niekoľko vyšetrení.



Lekári údajne nezistili u prezidenta život ohrozujúce zdravotné ťažkosti. Zistili, že prezident trpí miernym vyčerpaním a dehydratáciou a preto dostával infúzie. Bezprostredne po prepustení z nemocnice Zeman pokračoval vo svojom pracovnom programe.