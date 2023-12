Lekári v ČR podpísali dohodu s ministerstvom,mali by stiahnuť výpovede

Praha 8. decembra (TASR) - Zástupcovia českých lekárov a odborov v piatok podpísali dohodu s ministerstvom zdravotníctva a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VZP) o zvýšení platov v zdravotníctve a ďalších zmenách, ktoré od vlády požadovali. Tým by sa mal skončiť protest, ktorým sa od začiatku decembra obmedzila zdravotná starostlivosť v českých nemocniciach, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Český premiér Petr Fiala zdôraznil, že dohoda je viac než pre lekárov a zdravotníkov dôležitá pre občanov. Ľudia už podľa neho nemusia mať obavy, že nebudú mať zaistenú zdravotnú starostlivosť. "Situáciu sme vyriešili pre túto chvíľu, ale nemôžeme povedať, že sme vyriešili všetky problémy v zdravotníctve, ktoré sa tam nahromadili za uplynulé desaťročia," dodal.



Súčasťou dohody je okrem iného zvýšenie platov. Od 1. januára sa lekárom zvýšia o 5000 až 15.000 korún. Ostatní zdravotnícki aj nezdravotnícki zamestnanci v nemocniciach dostanú pridané päť percent ku svojej mzde. Náklady budú zhruba 9,8 miliárd českých korún (približne 401 miliónov eur). Platy sa zvýšia aj zdravotníkom pracujúcich v zariadeniach, ktoré nespadajú pod štát. Zabezpečí to Všeobecná zdravotná poisťovňa prostredníctvom úhradového dodatku.



"Nie sú to peniaze, ktoré by išli navyše zo štátneho rozpočtu. Sú to peniaze, ktoré v systéme boli, a len garantujeme, že budú použité na platy a mzdy," upozornil premiér. Vyzdvihol, že platy sa nebudú zvyšovať tabuľkovo, ale najmä ako osobné ohodnotenie, čo podľa neho zohľadňuje mimoriadnosť práce zdravotníkov a tiež nevyhnutnosť vzdelávať sa.



Viceprezident Českej lekárskej komory (ČLK) a líder lekárskeho protestu Jan Přáda vyzval po podpise dohody všetkých lekárov, aby výpovede z nadčasov stiahli, ak sa v rámci nadčasovej práce zmestia do zákonných limitov. Dodal však, že ak to v niektorých nemocniciach neurobia na základe svojho individuálneho rozhodnutia, je to ich slobodná vôľa. Premiér to okomentoval slovami, že očakáva naplnenie dohody.



Českí lekári, ktorí zabezpečujú nepretržitú prevádzku nemocníc, protestujú od začiatku decembra. Viac než 6100 z 13.000 podalo výpovede z nadčasov, čím sa výrazne obmedzila dostupnosť zdravotnej starostlivosti v mnohých nemocniciach v Česku. Lekári protestom reagovali na novelu zákona, ktorá okrem iného zdvojnásobila počet nadčasov (zo 416 na 832), ktoré môžu legálne dobrovoľne odslúžiť. Po kritike túto časť novely vláda vrátila do pôvodného znenia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)