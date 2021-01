Zatiaľ len 10 očkovaných proti COVID-19 v Česku malo vedľajšie účinky

Praha 6. januára (TASR) - Len zanedbateľná hŕstka očkovaných vakcínou proti chorobe COVID-19 v Česku mala vedľajšie účinky, píše spravodajský server iDNES.cz. Do utorka evidoval Štátny ústav na kontrolu liečiv (SÚKL) mierne vedľajšie problémy u desiatich ľudí.



Do pondelka bolo pritom v ČR očkovaných podľa SÚKL 15.000 ľudí, podľa ministra zdravotníctva Jana Blatného to bolo o 2000 menej. Ministerstvo totiž počty očkovaných zatiaľ ešte oficiálne nezverejňuje, aj keď iné krajiny tak robia, vysvetľuje iDNES.cz.



Už dlhšie než týždeň sa v Česku očkuje proti koronavírusu. Do utorka zaznamenal SÚKL desať hlásení podozrenia na nežiadúce účinky vakcíny Comirnaty. V absolútnej väčšine ide o prechodné prejavy podobné chrípke alebo viróze s bolesťou hlavy, zimnicou, žalúdočnou nevoľnosťou, bolesťou svalov a kĺbov alebo o reakciu okolo miesta vpichu, teda opuch či bolesť.



"Ide o známe a očakávané reakcie, ktoré sa po tomto očkovaní vyskytujú veľmi často, ale väčšinou v miernej alebo strednej intenzite a vymiznú v priebehu hodín až dní. V troch prípadoch bola nahlásená reakcia, ktorá vyzerala ako začínajúci prejav alergie, k rozvinutiu žiadnych závažných prejavov však nedošlo," povedala pre iDNES.cz hovorkyňa SÚKL Klára Brunclíková.