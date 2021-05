V Česku sa budú môcť konať kultúrne podujatia pod holým nebom

Na archívnej símke český minister Lubomír Zaorálek Foto: TASR

Praha 17. mája (TASR) - V Česku sa od pondelka môžu konať kultúrne podujatia pod holým nebom s účasťou 700 sediacich ľudí. Od 24. mája pritom bude podľa českého ministra kultúry Lubomíra Zaorálka už pravdepodobne možné organizovať tieto akcie vonku až pre 1000 ľudí a vnútri pre 500 osôb.To znamená, že na budúci týždeň sa otvoria divadlá i kiná. Pred týždňom Zaorálek uviedol, že podmienkou bude v takom prípade maximálne obsadenie 50 percent kapacity miest na sedenie, informovala Česká televízia.Od pondelka je možné organizovať kultúrne podujatia v exteriéri s maximálnou účasťou 700 sediacich divákov. Podmienkou je pritom buď absolvovanie testu na koronavírus, odstup najmenej 14 dní od očkovania alebo maximálne 90 dní od prekonania choroby COVID-19. Ďalšou podmienkou je tiež ochrana dýchacích ciest.Akcie v interiéroch by mali byť od budúceho týždňa novinkou. "" uviedol Zaorálek.Otvoriť sa budú môcť aj kiná. "" povedal Zaorálek.Vicepremiér Karel Havlíček v pondelok novinárom povedal, že interiéry reštaurácií by sa mali otvoriť v prvej polovici júna. Zatiaľ sa počíta s otvorením 50 percent kapacity prevádzok.Veľká časť divadiel však s otvorením čaká až na jún, uviedla Česká televízia. Niektorí divadelníci a usporiadatelia festivalov minulý týždeň v reakcii na rozhodnutie vlády oslobodiť reštaurácie od povinnosti kontrolovať potvrdenie o jednej z troch uvedených podmienok uviedli, že požadujú to isté.