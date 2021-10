ČR: Lídri Pirátov a Starostov dorazili na prvé rokovania so SPOLU

Praha 9. októbra (TASR) – Zástupcovia českých koalícií SPOLU a Piráti a Starostovia budú hovoriť o možnej spoločnej vláde ešte v sobotu večer. V 200-člennej Poslaneckej snemovni budú mať väčšinu kresiel, uviedla na svojom webe televízia CNN Prima News.



"Obe demokratické koalície majú v snemovni väčšinu a majú teda šancu zostaviť väčšinovú vládu," povedal kandidát SPOLU na premiéra Petr Fiala, podľa ktorého začne s koalíciou známou aj ako PirátiSTAN do 24 hodín.



Predseda Českej pirátskej strany Ivan Bartoš a líder hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan medzitým už dorazili do volebného štábu SPOLU. Chcú rokovať o vzniku vlády a budú "ladiť" spoločný postup, informuje server iDnes.cz. Podľa Rakušana bude ich koalícia rešpektovať, že SPOLU bolo vo voľbách úspešnejšie.



"Chcem poďakovať voličom za takto silný mandát. Okrem pocitu radosti cítime tiež záväzok a hodláme dodržať sľub, ktorý sme dali pred voľbami. Teda, že túto krajinu dáme do poriadku," vyhlásil Petr Fiala, predseda strany ODS, ktorá vytvorila koalíciu SPOLU so stranami TOP 09 a KDU-ČSL.



Fiala súčasne potvrdil, že s hnutím ANO ani s populistickou stranou SPD, ktorá sa do parlamentu dostala ako posledná, štvrtá strana, rokovať nebudú. "Nepripadá do úvahy," konštatoval tiež podpredseda ODS Zbyněk Stanjura.



Podľa podpredsedu KDU-ČSL Petra Hladíka by ANO malo ísť "na striedačku". Predseda KDU-ČSL Marian Jurečka očakáva, že prezident Miloš Zeman v nasledujúcich dňoch – po avizovanom nedeľňajšom stretnutí so šéfom ANO a doterajším premiérom Andrejom Babišom – prijme aj predsedov ostatných strán, najmä Fialu.



Otázkou je, koho prezident Zeman poverí zostavením nového kabinetu. Opakovane totiž povedal, že volebné koalície považuje za podvod na voličoch a poverí lídra najsilnejšej parlamentnej strany. ODS, ľudovci a TOP 09 chcú mať samostatné poslanecké kluby, najväčší klub tak bude mať hnutie ANO.



Babiš by mohol istý čas vládnuť aj bez dôvery poslancov, analyzuje CNN Prima News. Zeman totiž môže navrhovať nového premiéra dvakrát a hoci by v oboch prípadoch nová vláda ANO do 30 dní dôveru parlamentu nezískala, česká ústava neurčuje lehotu, dokedy by takýto dočasný kabinet mohol zostať pri moci.



Až na tretí pokus poveruje niekoho sformovaním vlády predseda Poslaneckej snemovne. V takom prípade by dostal poverenie pravdepodobne Fiala a dôveru by získal.



Cesta k vláde s dôverou tak môže byť zdĺhavá a otázkou je, nakoľko "tvrdošijne" bude Zeman presadzovať za premiéra Babiša. Vylúčené nie sú ani spory o výklad ústavy či dokonca ústavná kríza, dopĺňa server.