ČR: Liek na COVID-19 z Japonska bude dostupný do niekoľkých dní

Praha 9. apríla (TASR) - Liečivý prípravok s účinnou látkou Favipiravir, ktorý je registrovaný v Japonsku na liečbu chrípky, získa Česko čiastočne zdarma a časť kúpi pre Všeobecnú fakultnú nemocnicu (VFN), oznámil vo štvrtok český minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za hnutie ANO).



Dostupný bude do niekoľkých dní a postačí približne pre 100 pacientov s ochorením COVID-19 spôsobeným novým koronavírusom, citoval ministra spravodajský server Novinky.cz.



Následne bude liečivý prípravok využitý aj v ďalších nemocniciach. Vhodný by mohol byť pre stredne ťažké prípady v skorších fázach ochorenia COVID-19.



"Dar by mal byť pre 20-25 pacientov," uviedla šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL) Irena Storová.



Liek Plaquenil sa takisto využíva na liečbu pacientov s ochorením COVID-19 a už predtým bolo jeho predpisovanie obmedzené. Účinnou látkou je hydroxychlorochín (HCQ) - ten má nižšiu toxicitu než chlorochín (CQ).



Podľa ministra Vojtěcha je najnovšie v ČR možné plniť medicinálny kyslík aj do iných než štandardne registrovaných tlakových fliaš, čím sa umožní väčšia dostupnosť pre pacientov.



Ministerstvo zakázalo aj vývoz vyše 800 liekov, ktoré by sa mohli stať predmetom reexportov.



Podľa šéfky SÚKL je nádejná tiež liečba prípravkom Remdesivir. Teraz sa čaká, keď výrobca v USA určí alokáciu prípravku na jednotlivé trhy.



Na liečbu by sa mohla využívať aj krvná plazma pacientov vyliečených z COVID-19. Transfúzny prípravok sa na rozdiel od lieku nemusí registrovať a k pacientom sa preto dostáva jednoduchšie a rýchlejšie.



Po vypuknutí epidémie koronavírusu sa aj ľudia v Česku vopred zásobili napríklad liekmi s liečivou látkou paracetamol, ktoré sa používajú na znižovanie horúčky, jedného z častých príznakov ochorenia COVID-19. Situácia na českom trhu sa medzičasom ustálila, uviedli Novinky.cz.