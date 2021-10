Politici: Ľudia majú právo vedieť, či je Zeman schopný vykonávať úrad

Praha 10. októbra (TASR) - Viacero politikov v ČR sa zhoduje, že českí občania majú právo vedieť, či je prezident Miloš Zeman, ktorého v nedeľu popoludní previezla sanitka do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v bezvládnom stave, schopný vykonávať svoje ústavné povinnosti. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz.



Senátor Tomáš Czernin uviedol, že diagnóza prezidenta nie je podstatná a Zeman má právo na súkromie. Od ošetrujúceho lekára by ale očakával, že oznámi, nakoľko a či vôbec je prezident schopný zastávať svoj verejný úrad.



S týmto názorom súhlasí aj bývalý český poslanec Miroslav Kalousek. "Ako občan nemusím poznať diagnózu prezidenta republiky. Mám ale právo na informáciu, či je schopný vykonať svoju právomoc vymenovať vládu, nech už je jeho diagnóza akákoľvek," zdôraznil exminister financií.



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil je podľa vlastných slov rád, že je známe, ako prezidentovi pomôcť, a poprial mu, aby sa čo najskôr uzdravil. "Inak mi to (množstvo informácií o prezidentovom zdravotnom stave) pripadá trochu málo, to však nie je vec riaditeľa ÚVN, ale Kancelárie prezidenta republiky," podotkol v Českej televízii.



Kancelária Hradu má podľa neho podať základné informácie takého typu, podľa ktorých by bolo jasné, či je prezident schopný vykonávať základné ústavné funkcie, ktoré mu z jeho pozície prináležia.



Advokát Petr Suchomel v súvislosti so Zemanovým zdravotným stavom podotkol, že spôsobilosť sa vzťahuje k úkonom, ktoré prezident má vykonať, ale nerobí tak, a to buď s neprimeraným odkladom alebo opakovane. Vyjadril zároveň názor, že "žiadna takáto situácia zatiaľ nenastala a nemusí nastať ani do mesiaca". Podľa serveru iDNES.cz sa však bezprostredne po voľbách očakáva, že prezident vstúpi do politického diania a vymenuje nového premiéra. Okrem toho by mal po voľbách Zeman zvolať rokovanie novej českej Poslaneckej snemovne.



Prezident Českej lekárskej komory (ČLK) Milan Kubek v Českej televízii uviedol, že je nepochybné, že zdravotný stav prezidenta je vážny, a je legitímne právo občanov vedieť, či bude schopný vykonávať svoj úrad. "Chcel by som mu odporučiť, ak si to môžem dovoliť, aby povolil svojim ošetrujúcim lekárom podávať informácie o jeho zdravotnom stave," dodal. Pripomenul, že v súčasnej povolebnej situácii je prezidentova úloha nezastupiteľná. "Súhrnná pravdivá informácia by mohla stopnúť nedôstojné špekulácie, ktoré pána prezidenta poškodzujú," povedal Kubek.



Zemana po stretnutí s premiérom Andrejom Babišom odviezla v nedeľu krátko po poludní zo zámku v Lánoch sanitka do ÚVN. Do nemocnice ho priviezli pred 13.00 h a na záberoch bolo vidieť, že nie je pri vedomí. Pri vykladaní zo sanitky mu podopierali hlavu a mal zatvorené oči. Zemanov ošetrujúci lekár a riaditeľ ÚVN Miroslav Zavoral neskôr oznámil, že prezident je hospitalizovaný pre komplikácie, ktoré sprevádzajú jeho chronické ochorenie. Je v starostlivosti odborníkov a lekári poznajú jeho diagnózu, nemajú však súhlas s jej zverejnením. Zeman je v súčasnosti hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti.