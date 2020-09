Česi môžu odvoliť bez rúška, riskujú ale pokutu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 26. septembra (TASR) - Ak si ľudia 2. a 3. októbra vo volebných miestnostiach v Českej republike odmietnu nasadiť rúško, komisia im nezabráni odovzdať hlas. Dotyčný ale musí počítať so sankciami v priestupkovom konaní, uviedol námestník ministra vnútra Petr Mlsna. Informoval o tom v sobotu spravodajský portál Novinky.cz.V Českej republike sa 2. a 3. októbra konajú voľby tretiny Senátu (volí sa v 27 obvodoch) a voľby do krajských zastupiteľstiev." povedal Mlsna s tým, že správne konanie potom voči danému bude veľmi jednoduché, pretože volič sa musí identifikovať a jeho počínanie by mohli dosvedčiť všetci členovia volebnej komisie.Podľa Mlsnu ľudia v karanténe alebo izolácii hlasujúci z auta alebo pomocou prenosnej urny sa budú musieť preukázať dokladom o nariadení karantény, napríklad esemeskou či e-neschopenkou.Mlsna upozornil, že ten, kto sa do karantény dostane vo štvrtok 1. októbra po 20.00 h, dokedy má možnosť na krajskom úrade požiadať o prenosnú urnu, už nebude môcť hlasovať.Kým začiatkom augusta bolo v karanténe alebo izolácii necelých 5000 ľudí, v piatok to už bolo 14.395.Mlsna doplnil, že ministerstvo vnútra zvýšilo kapacitu miest pre hlasovanie z auta, kde na väčšine miest zaviedlo dva pruhy, a zdvojnásobilo počty mobilných volebných komisií. Podľa neho je možné, aby týmito spôsobmi odhlasovalo až 16.000 ľudí.