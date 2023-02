ČR: Ľudia s covidom čoskoro nebudú automaticky musieť ísť do karantény

Praha 26. februára (TASR) - Ľudia nakazení ochorením COVID-19 už v Českej republike čoskoro nebudú musieť absolvovať povinnú sedemdňovú karanténu, uviedol v nedeľu minister zdravotníctva ČR Vlastimil Válek v diskusnej relácii Partie na televíznej stanici CNN Prima News. TASR správu prevzala zo spravodajského portálu Novinky.cz.



"Presný dátum nepoviem. Je to otázka dní, možno desiatok dní," povedal Válek. Podľa jeho slov je už vyhláška, podľa ktorej už ľuďom s pozitívnym výsledkom testu na covid nebude automaticky nariadená sedemdňová karanténa, zo strany ministerstva hotová. Dodal, že v tejto veci budú po novom rozhodovať podľa rizika lekári alebo hygienici.



Hovorca českého ministerstva zdravotníctva Ondřej Jakob nedávno uviedol, že táto zmena by mala začať platiť od apríla.



"Potrebovali sme, aby sa covid dostal zo zoznamu ochorení, kde je jeho šírenie trestným činom," vysvetlil šéf českého rezortu zdravotníctva. Koronavírus bude po novom posudzovaný ako ostatné podobné ochorenia, povedal.



"Je potrebné sa ku covidu stavať medicínsky a eliminovať politický pohľad na vec. To sa darí. Aj pri chrípke a akomkoľvek inom infekčnom ochorení môže byť pacient v izolácii. Rozdiel je v tom, že tu sa jednalo o plošné nariadenie izolácie bez ohľadu na stav pacienta," uviedol Válek.



Ministerstvo zdravotníctva ČR zverejnilo návrh vyhlášky minulý týždeň. Ostatné ministerstvá a ďalšie inštitúcie majú 15 dní na zaslanie pripomienok, ktoré rezort zdravotníctva posúdi. Vyhlášku následne nemusí schvaľovať vláda ani Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR, vysvetlili Novinky.cz.



V uplynulých týždňoch v ČR počty prípadov covidu opäť stúpali. Počet ľudí hospitalizovaných s ochorením COVID-19 sa tento týždeň priblížil k 700, viac ich bolo naposledy koncom roka 2022. Vo vážnom stave sú však iba desiatky hospitalizovaných.