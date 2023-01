Ľudia s covidom môžu v Česku ako prví hlasovať v druhom kole volieb

Praha 25. januára (TASR) - V druhom kole prezidentských volieb v Česku môžu ako prví odovzdať svoj hlas ľudia, ktorí sa musia izolovať v dôsledku ochorenia COVID-19. Hlasujú buď priamo z auta alebo môžu požiadať o volebnú schránku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Krajské úrady v spolupráci s armádou pripravili 80 volebných miest pre ľudí s covidom, po jednom v každom okrese. V hlavnom meste je celkom päť miest, kde môžu ľudia nakazení koronavírusom odovzdať svoj hlas. Tak ako v prvom kole pred 14 dňami, otvorené sú od 8.00 h do 17.00 h.



Tento spôsob môžu využiť iba ľudia, ktorí sa preukážu platným pozitívnym testom na covid alebo potvrdením od lekára či hygienikov o izolácii.



"Ak vám drive-in nevyhovuje, môžete si zavolať na svoj krajský úrad a požiadať o špeciálnu volebnú schránku. Čas máte do štvrtka do 20.00 h," informovalo české ministerstvo vnútra.



Volebné komisie pri tomto spôsobe hlasovania očakávajú nízku účasť podobne ako v prvom kole volieb. Vtedy z možných 2300 voličov s covidom prišlo svoj hlas odovzdať 354 občanov.



Riadny termín druhého kola prezidentských volieb je najbližší piatok a sobotu (27. a 28. januára). Všetky štyri prieskumy publikované pred druhým kolom prezidentských volieb favorizujú Petra Pavla pred Andrejom Babišom.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)