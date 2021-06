ČR: Ľudia z EÚ a Srbska budú môcť pricestovať za voľnejších pravidiel

Praha 7. júna (TASR) - Od 21. júna budú môcť do Česka cestovať bez obmedzení ľudia z celej Európskej únie a Srbska, ak splnia pravidlá pre očkovanie, testovanie alebo prekonanie ochorenia COVID-19. V pondelok po rokovaní českej vlády to oznámil minister zdravotníctva Adam Vojtěch, ktorého citoval portál Novinky.cz.



Ľudia sa pri vstupe na územie ČR budú musieť preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus, dokladom o prekonaní covidu za posledných 180 dní alebo potvrdením o očkovaní.



Podobný režim aktuálne platí pre občanov Slovenska, Poľska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Slovinska či Chorvátska, pripomenuli Novinky.cz. Do ČR môžu títo občania pricestovať bez obmedzenia, ak sú aspoň 22 dní po podaní prvej dávky vakcíny proti covidu, čo bude teraz platiť pre celú EÚ a Srbsko.



Ľudia budú musieť doložiť očkovanie národným certifikátom.