Český minister Jurečka po škandále s večierkom zostane vo vláde

Praha 10. januára (TASR) - Celoštátny výbor českej koaličnej strany KDÚ-ČSL podporil svojho predsedu Mariana Jurečku, aby zotrval vo funkcii ministra práce a sociálnych vecí. Širšie vedenie strany v utorok riešilo osud ministra po kritike týkajúcej sa vianočného večierka na jeho ministerstve v deň streľby na Univerzite Karlovej (UK). Za to, že ho Jurečka nezrušil ani po tom, keď už boli známe tragické následky, čelil výzvam na rezignáciu. O výsledkoch rokovania výboru informoval v utorok večer podpredseda strany Jan Bartošek, uvádza spravodajkyňa TASR v Prahe.



Minister podľa servera Novinky.cz povedal, že na rokovaní ponúkol k dispozícii funkciu ministra práce aj predsedu strany. Spolustraníkom tiež znovu vysvetlil okolnosti večierka aj nezvládnutú komunikáciu. Tí jeho vysvetlenie prijali.



"Celoštátny výbor KDÚ-ČSL s rešpektom k doterajšej práci Mariana Jurečku nenavrhuje pristúpiť k personálnej zmene vo vláde ani vo vedení strany," citoval z prijatého uznesenia Bartošek. Za zotrvanie Jurečku vo funkciách bolo podľa neho 25 z 30 členov.



Večierok na ministerstve sa začal 21. decembra okolo tretej hodiny popoludní. Približne v tom čase sa na Filozofickej fakulte UK strieľalo. Minister večierok neukončil ani po tom, keď už boli známe tragické následky streľby. Osobne sa večer zúčastnil na mimoriadnom rokovaní vlády, z ktorého sa však na večierok vrátil a podľa niektorých médií na ňom ostal do štvrtej hodiny ráno.



Okolnosti niekoľko dní nevysvetlil. V nedeľu uviedol, že uvažuje o rezignácii. Premiérovi podľa svojich slov ponúkol demisiu, ale ten ju odmietol. Hoci Fiala konanie Jurečku označil za chybu a pokračovanie večierka za "veľmi necitlivé", jeho vysvetlenie a ospravedlnenie považuje za dostatočné. V utorok ráno pred odletom na pracovnú cestu do Indie povedal, že týmto by sa celá vec mohla uzavrieť.



Podľa servera iDNES.cz večierok preveruje aj inšpekcia práce, a to pre popíjanie alkoholu v priestoroch budovy. Konzumáciu alkoholu na miestach, kde by mal pracovník plniť svoje úlohy, podľa servera zakazuje zákonník práce. Prípadné pokuty by hrozili zamestnancom rezortu, ale nie ministrovi, ktorý nie je jeho zamestnancom a je tiež chránený poslaneckou imunitou, dodal server.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)