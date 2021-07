ČR má 252 nových nakazených koronavírusom, najviac za posledný týždeň

Praha 28. júla (TASR) - Česko má za utorok 252 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac za posledný týždeň. Viac pozitívnych prípadov bolo naposledy minulý utorok, keď bolo nakazených 301 ľudí.



V tento aktuálny utorok bolo o 48 pozitívnych prípadov viac než v pondelok, zosumarizoval v stredu portál Novinky.cz.



Reprodukčné číslo R oproti utorku kleslo približne o stotinu, jeho aktuálna hodnota je 0,85. Ide o najnižšie číslo od 27. júna. Reprodukčné číslo uvádza, koľko ďalších ľudí nakazí jeden infikovaný.



Variant koronavírusu delta už v drvivej väčšine nahradil britský variant, čo znamená, že v Česku hrozí rýchlejší prenos infekcie, píšu Novinky.cz.



Českí zdravotníci v pondelok prekročili hranicu desiatich miliónov podaných dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Dostatočnú ochranu pred ťažkým priebehom alebo hospitalizáciou má už viac než 4,6 milióna obyvateľov ČR, teda približne 43 percent z 10,7 milióna obyvateľov.



Do konca roka má prísť podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha ešte desať miliónov dávok, časť z nich bude pripravená aj na prípadné očkovanie treťou dávkou. Zatiaľ však platí, že nikto nevie, či a kedy to bude potrebné. Klinická skupina by sa k tomu podľa premiéra Andreja Babiša mala vyjadriť do konca augusta.



"Smerujeme k tomu, že pravdepodobne ľudia po transplantáciách, chronickí pacienti alebo starší ľudia by mohli byť očkovaní, ale nie je to rozhodnuté," povedal v utorok Babiš na tému tretej dávky. Česko podľa Vojtěcha čaká aj na stanovisko medzinárodných úradov, napríklad Európskej agentúry pre lieky (EMA).