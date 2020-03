Česko má 38 nakazených novým koronavírusom

Praha 10. marca (TASR) - V Českej republike momentálne evidujú už 38 prípadov nákazy novým koronavírusom. Posledným potvrdeným je taxikár, ktorý by podľa námestníka českého ministerstva zdravotníctva Romana Prymulu mohol byť zlomovým prípadom. Nemá totiž väzby na ľudí, ktorí sa v ostatnom čase zdržiavali na severe Talianska, informoval v pondelok večer spravodajský portál iDNES.cz.



"Je to pre nás zlomový prípad, keď dochádza k šíreniu v komunite," povedal v pondelok večer v Českej televízii Prymula. "Nevieme, z akého zdroja sa nakazil. Je to človek v Prahe. Je potenciálnym rizikom pre ďalších klientov, ktorých viezol," upozornil. Dodal, že vystopovanie osôb, ktoré taxikár viezol je "v tejto chvíli veľmi ťažké", pričom ide o "klasický zložitý prípad".



Vývoj situácie v krajine by podľa Prymulu mohol českú vládu priviesť k ďalším opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu. V tejto súvislosti hovoril námestník ministerstva zdravotníctva o rušení hromadných akcií v závislosti od určitého počtu účastníkov. Potenciálne opatrenia však bližšie nešpecifikoval.



Do ČR prichádzajú denne tisíce ľudí. Českí občania sa vracajú z dovoleniek, a to aj z rizikových oblastí. Bez kontroly sa do krajiny dostávajú zahraniční turisti zo zvyšku EÚ, píše iDNES.cz. Dodáva, že práve taxikári a ľudia cestujúci MHD patria medzi "najohrozenejšie druhy", čo sa týka možnej nákazy.



V karanténe je momentálne v ČR viac ako dvetisíc ľudí. Miestne úrady sa snažia zabrániť nákaze rizikových skupín, a preto od utorka platí zákaz návštev v nemocniciach či domovoch pre seniorov.



Test na koronavírus medzičasom podstúpil aj podpredseda českej vlády a minister vnútra Jan Hamáček. Otestovať sa nechal po tom, ako sa minulú stredu zúčastnil na rokovaní ministrov vnútra členských krajín EÚ. Na tejto schôdzke bol totiž prítomný aj človek, ktorý bol v kontakte s nakazenou osobou. Výskyt vírusu u Hamáčka test nepotvrdil. Hamáček sa o človeku, ktorý mohol byť nakazený a ktorého identitu odmietol zverejniť, dopočul vo štvrtok dopoludnia, v dôsledku čoho odišiel domov zo zasadnutia Poslaneckej snemovne, píše iDNES.cz. Následne sa nechal otestovať na koronavírus.