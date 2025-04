ČR má novú najvyššiu štátnu zástupkyňu, chce sa zamerať na korupciu

Praha 1. apríla (TASR) - Trestné činy spojené s korupciou a nenávistnými prejavmi ohrozujú bezpečnosť Česka a jeho stabilitu. V utorok to pri nástupe do úradu vyhlásila nová česká najvyššia štátna zástupkyňa Lenka Bradáčová, ktorá sa chce počas svojho sedemročného mandátu na tento druh kriminality zamerať. Okrem toho je jej prioritou aj kriminalita mladistvých a tiež debata o zúžení systému štátneho zastupiteľstva, ktorý považuje za relikt, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Bradáčová by chcela trojstupňovú sústavu namiesto súčasnej štvorstupňovej, ktorú okrem najvyššieho tvoria okresné, krajské a vrchné zastupiteľstvá. „Budem chcieť určite debatovať o zefektívnení systému, ktorý tu vznikol v roku 1994 – a nebojím sa to povedať – ako určitý relikt doby po zániku federácie,“ zdôraznila a podotkla, že poslanci o zmene systému už v minulosti rokovali.



„Aj po viac než 20-ročnej kariérnej práci vnútri štátneho zastupiteľstva na všetkých stupňoch som stále presvedčená, že pre desať miliónov obyvateľov tejto krajiny sú tri stupne sústavy štátneho zastupiteľstva dostatočné,“ povedala s tým, že zatiaľ nie je dané, ktorý stupeň by sa prípadne zrušil.



Okrem toho sa chce venovať aj otázke ukladania trestov, o ktorej sa v poslednej dobe intenzívne debatuje nielen v ČR. Tému označila ako výzvu aj nová riaditeľka Probačnej a mediačnej služby Gabriela Slováková. Česko považuje za bezpečnú krajinu s „obrovským“ počtom ľudí vo väzení, čo podľa nej nedáva ekonomicky ani spoločensky zmysel.



Český premiér Petr Fiala, ktorý Bradáčovú do funkcie uviedol, ocenil, že prichádza s vlastnou víziou a je pripravená robiť aj koncepčné zmeny. Za hlavné úlohy jej úradu označil zaistenie nezávislosti a nestrannosti štátneho zastupiteľstva, ochranu právneho štátu a spravodlivosti či boj proti závažnej kriminalite.



Nová šéfka NSZ dodala, že pri presadzovaní jej vízie bude tiež záležať na tom, akú predstavu bude mať o štátnom zastupiteľstve budúci minister spravodlivosti po jesenných voľbách.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)