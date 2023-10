ČR má novú obrannú stratégiu, i voči protivníkovi s jadrovými zbraňami

Praha 4. októbra (TASR) - Česká vláda schválila novú obrannú stratégiu krajiny. ČR sa podľa nej musí pripravovať na možnosť dlhej obrannej vojny s protivníkom, ktorý bude vybavený jadrovými zbraňami. V stredu to po rokovaní vlády uviedla česká ministerka obrany Jana Černochová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dokument podľa nej reaguje na zhoršené bezpečnostné prostredie v Európe a definuje ambície štátu v oblasti obrany. "V dôsledku rastúcej agresivity Ruska je hlavnou úlohou českej obrannej politiky všestranná príprava na dlhotrvajúcu obrannú vojnu vysokej intenzity s technologicky vyspelejším protivníkom vybaveným jadrovými zbraňami," uvádza sa v stratégii.



Za prvú prioritu označuje vybudovať dobre vyzbrojené, vybavené, vycvičené a v boji udržateľné ozbrojené sily, ktoré bude možné nasadiť do operácií kolektívnej obrany. Druhou prioritnou úlohou je podľa dokumentu všestranná operačná príprava územia ČR a tiež zabezpečenie presunov a podpory potenciálne veľkého množstva spojeneckých síl.



Hrozbou pre Česko sú aktuálne podľa Černochovej kybernetické útoky, dezinformačné kampane, ekonomický nátlak a sabotážne spravodajské aktivity. "Kľúčovým princípom našej obrany je odstrašenie protivníka. Naším cieľom rozhodne nie je viesť s agresorom vojnu, ale odradiť ho od útoku," zdôraznila ministerka. Na to sú podľa nej potrebné silné obranné kapacity a odhodlanie ich použiť. Za dôležité preto označila posilňovanie odolnosti štátu, spoločnosti aj občanov.



Obrana Česka sa však podľa stratégie nedá zaistiť len profesionálnymi vojakmi, ale musia sa na nej viac podieľať aj zálohy ozbrojených síl i celá spoločnosť. Do roku 2030 chce česká armáda zvýšiť počet profesionálnych vojakov z 24.000 na 30.000 a v zálohe chce mať 10.000 dobrovoľníkov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)