ČR má prvú továreň s cieľom urýchliť zavádzanie umelej inteligencie
Autor TASR
Praha/Ostrava 12. mája (TASR) - V Ostrave začala v utorok fungovať Czech AI Factory (CZAI). Ide o prvý český uzol európskej infraštruktúry pre umelú inteligenciu a superpočítače. Dostupná bude firmám, start-upom aj verejnej správe či výskumným inštitúciám. Ambíciou projektu je posilniť postavenie ČR v Európe v oblasti umelej inteligencie či urýchliť zavádzanie AI do praxe. TASR o tom informoval Martin Churavý z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Prahe, ktoré je do projektu zapojené. Ten podľa jeho slov reaguje na nedostatok špecializovanej AI infraštruktúry v strednej a východnej Európe.
Jedným z jeho cieľov je podporiť technologickú suverenitu Európy tým, že vytvorí podmienky na vznik nových inovatívnych riešení. Súčasťou bude aj vzdelávací a školiaci systém zameraný na rozvoj zručností študentov, výskumníkov či ľudí z aplikačnej praxe.
CZAI prepája výpočtové kapacity, dáta, expertnú podporu a aplikačné know-how do jedného celku, aby poskytla praktické AI služby pre výskum, priemysel a verejný sektor. „Kľúčovou rolou CZAI je umožniť organizáciám pracovať s výpočtovo náročnými AI úlohami a komplexnými dátovými modelmi, ktoré by bez podobnej infraštruktúry neboli dostupné,“ vysvetlil Churavý.
Dodal, že projekt v mnohých oblastiach prepája digitálny svet s reálnymi fyzickými systémami, napríklad výrobou, robotikou, energetikou či zdravotníctvom. „CZAI umožní experimentovanie nad reálnymi systémami, či už ide o komplexné výrobné linky, autonómne robotické systémy alebo jednotlivé stroje a zariadenia,“ priblížil.
Okrem ČVUT je do projektu zapojená napríklad aj Univerzita Karlova (UK), VŠB - Technická univerzita Ostrava či Vysoké učení technické (VUT) v Brne.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
