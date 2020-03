ČR má už 104 prípadov nákazy novým koronavírusom

Praha 12. marca (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom stúpol vo štvrtok v ČR na 104, z toho 50 zaznamenali v metropole Praha. Podľa spravodajskej televízie ČT24 to povedal český premiér Andrej Babiš.



Česká vláda v súvislosti s pandémiou koronavírusu vyhlásila vo štvrtok núdzový stav.



Od piatku platí zákaz zhromažďovania nad 30 osôb, od soboty potom zákaz cestovania do krízových krajín.



Otvorené zostanú materské školy, supermarkety, nemocnice, lekárne a počas dňa aj reštaurácie. Tie môžu byť otvorené v čase od 06.00 h do 20.00 h. Obmedzená nie je ani hromadná doprava. Núdzový stav má platiť 30 dní, napísal spravodajský server Novinky.cz.



Od soboty 14. marca 00.00 h platí zákaz vstupu do ČR z Číny, Južnej Kórey, Iránu, Talianska, Španielska, Rakúska, Nemecka, Holandska, Švajčiarska, Švédska, Nórska, Belgicka, Dánska, Francúzska a Veľkej Británie.



Do tých istých krajín s nesmú 90 dní vycestovať ani Česi alebo cudzinci, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území ČR.