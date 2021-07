ČR mení niektoré opatrenia v oblasti cestovania a nosenia rúšok

Praha 30. júla (TASR) - Česká vláda od soboty mení niektoré hygienické opatrenia týkajúce sa cestovania detí vo veku šesť až 12 rokov a nosenia ochrany horných dýchacích ciest. Informoval o tom v piatok spravodajský server Novinky.cz.



Na deti vo veku od šesť do 12 rokov sa už ani v prípade návratu z rizikových a vysoko rizikových krajín nebude vzťahovať povinnosť mať pri prekročení hraníc negatívny PCR test. Tieto deti budú môcť PCR test absolvovať bezprostredne po návrate do ČR. Nemusia už pred tým stráviť päť dní v domácej izolácii.



Ľudia, ktorí budú mať potvrdenie od lekára, nebudú musieť nosiť ochranu horných dýchacích ciest na miestach, kde je to v iných prípadoch povinné. Tieto osoby však podľa nariadenia vlády budú musieť mať "nasadený iný ochranný prostriedok dýchacích ciest", ktorý bude špecifikovaný v lekárskom potvrdení.



Výnimka sa týka prípadov, keď je v potvrdení vyslovene uvedené, že konkrétna osoba nemôže mať nasadený žiadny prostriedok.



Respirátory prípadne iné ochranné pomôcky sú naďalej povinné vo vnútorných priestoroch budov, v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy a na ďalších miestach, pripomínajú Novinky.cz.



ČR od nedele 1. augusta uvoľní aj ďalšie opatrenia. Česká vláda tieto zmeny oznámila v pondelok 26. júla.



Zvýšia sa povolené počty návštevníkov na kúpaliskách, plavárňach či v zoologických záhradách a kapacita divákov na športových a kultúrnych udalostiach. Na diskotékach a v tanečných kluboch bude povolené tancovať.