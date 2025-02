Česko mení systém výstrah pred terorizmom

Praha 5. februára (TASR) - V Česku bude do konca roka platiť druhý stupeň ohrozenia terorizmom označený písmenom B, ktorý predstavuje mierne ohrozenie. V stredu to oznámil český minister vnútra Vít Rakušan, ktorý zároveň predstavil revíziu doterajšieho systému. Po novom má štyri stupne namiesto troch. Minister zdôraznil, že súčasný stupeň výstrahy sa v porovnaní s predchádzajúcou klasifikáciou nezvýšil, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa českého ministerstva vnútra bolo nutné systém aktualizovať a prispôsobiť súčasným bezpečnostným podmienkam. Stupne ohrozenia sa už nebudú označovať číslicami, ale písmenami A, B, C alebo D. Ďalšou novinkou je, že budú vyhlasované na dobu určitú. "Ide o reakciu na aktuálnu medzinárodnú situáciu a potrebu efektívne a flexibilne na ňu reagovať. Vláda súčasne vyhlásila stupeň ohrozenia B, čo zodpovedá aktuálnej bezpečnostnej situácii aj aktuálne prijatým bezpečnostným opatreniam... Nejde o zhoršenie, ale o nový a presnejší systém, ktorý lepšie zodpovedá medzinárodným štandardom," povedal Rakušan.



Stupeň A predstavuje nízke ohrozenie, B mierne, C značné a D kritické. Aktuálne vyhlásený stupeň B upozorňuje na stav, v ktorom nie je na území ČR známa konkrétna hrozba teroristických aktivít, ale došlo k výraznejšiemu zhoršeniu medzinárodnej situácie, a to do takej miery, že jej prejavy môžu významne ovplyvniť bezpečnosť aj v ČR. "Pri tomto stave je potrebné dbať na zvýšenú ostražitosť. V tejto situácii dlhodobo platia niektoré zvýšené bezpečnostné opatrenia," spresnil rezort vnútra.



Stupne výstrahy vyhlasuje vláda na návrh Spoločnej spravodajskej skupiny. V prípade vysoko aktuálneho nebezpečenstva môže zmenu stupňa na návrh skupiny vyhlásiť aj minister vnútra. Bezpečnostné zložky podľa ministerstva aktuálne neregistrujú žiadne akútne ohrozenie a Česko tak zostáva bezpečnou krajinou.