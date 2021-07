Mesto Brumov-Bylnice pre uzavretie hraníc pripravuje protestnú nótu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 7. júla (TASR) - Moravské mesto Brumov-Bylnice v Zlínskom kraji pošle pre uzavretie hraničného priechodu so Slovenskom protestnú nótu českým ministerstvám zahraničných vecí a vnútra. Informoval o tom v stredu spravodajský server iDNES.cz s odvolaním sa na jeho starostu Kamila Macka.Hraničný priechod Brumov-Bylnice/Horné Srnie a iné slovenská vláda v pondelok náhle uzavrela pre obavy zo šírenia nového koronavírusu. Centrum mesta Brumov-Bylnice je od slovenskej obce Horné Srnie vzdialené približne 15 kilometrov. Momentálne však prejazd blokujú betónové zátarasy a ľudia musia využívať hraničné prechody Střelná/Lysá alebo Starý Hrozenkov/Drietoma. Cesta do Horného Srnia tak má približne 70 kilometrov.Macek chce protestnou nótou vyzvať české ministerstvá, aby sa dohodli so slovenskou stranou a prehodnotili situáciu, ktorá je podľa neho dramatická. Podobnú nótu pre slovenské orgány pripravuje aj obec Horné Srnie, dodal Macek.Pripomenul že ide o cestu prvej triedy a v oblasti žijú navzájom prepojene rodiny. V utorok podľa neho nemohli ľudia cez hranicu prechádzať ani pešo." dodal Macek s tým, že slovenská strana zablokovanie prechodu vôbec neavizovala. Priechod pritom každý deň využívajú na cestu do práce či návštevu rodiny desiatky až stovky ľudí.Betónové zátarasy blokujú aj hraničný priechod medzi českou obcou Strání a slovenskou dedinou Moravské Lieskové. Starosta Strání Antonín Popelka to považuje za zlý vtip, píše iDNES.cz. Priamo na hranici sú totiž dve uličky. Ak budú zátarasy na českej strane, tak sa Česi nedostanú domov, ak však na slovenskej, tak zablokujú Slovákov, dodal.Popelka podľa vlastných slov spolu so starostom Moravského Lieskového rokoval o režime na hraniciach s predstaviteľmi slovenskej polície. Ani jeden z nich o uzavretí dopredu nevedel.Zatvorenie 14 menších hraničných priechodov medzi Slovenskom a Českom sa dotklo aj niektorých firiem v pohraničných obciach a mestách.Od piatku 9. júla sa menia podmienky vstupu na Slovensko a všetky nezaočkované osoby, ktoré prídu zo zahraničia, budú musieť absolvovať 14 dennú karanténu. Tú budú môcť ukončiť najskôr v piaty deň po predložení negatívneho testu PCR.