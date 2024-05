V Česku varovali pred silnými búrkami, môže vzniknúť aj tornádo

Praha 21. mája (TASR) - Na juhozápade Česka v utorok hrozia silné búrky s prívalovými zrážkami a krupobitím. Výstrahu pred nimi vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), podľa ktorého budú priaznivé podmienky aj pre vznik tornáda. Meteorológovia to uviedli na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.



"V súvislosti s tlakovou nížou postupujúcou z Álp na sever sa môžu počas popoludňajších, večerných a nočných hodín vyskytnúť v juhozápadnej polovici územia silné búrky," napísal ČHMÚ.



Aktuálne sa už podľa meteorológov tvoria na severe republiky a postupovať by mali k severu a severovýchodu. Môžu byť sprevádzané intenzívnymi zrážkami aj menšími krúpami. Silnejšie búrky s trvalejším a výdatnejším dažďom však očakávajú až neskôr popoludní a večer v juhozápadnej polovici Čiech.



"Nebezpečnú budú najmä prívalovými zrážkami, keď môže za krátku dobu napršať 30 milimetrov zrážok, v opakovaných búrkach to môže byť ojedinele aj cez 50 milimetrov," spresnil ČHMÚ.



Neskoršiu výstrahu vydali meteorológovia aj pre časti Juhočeského, Juhomoravského kraja a Vysočiny pred búrkami, ktoré môžu prísť z Rakúska. Očakávajú tam intenzívne zrážky, silnejšie nárazy vetra aj menšie krúpy.



Upozornili aj na možnosť vzniku tornáda. "Dnes je v spodných vrstvách troposféry pomerne dynamické prostredie a spodná základňa oblačnosti bude lokálne nízko. To môže nahrávať tvorbe prípadných veterných vírov, ako napríklad tromby alebo tornáda," podotkol ČHMÚ a dodal, že aj napriek priaznivým podmienkam je pravdepodobnosť ich vzniku malá a nedá sa vopred bližšie predpovedať. Podľa meteorológov sa môžu vyskytnúť aj mimo oblastí výstrahy.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)