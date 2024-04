Českí meteorológovia varujú pred snehom a mrazmi

Praha 18. apríla (TASR) - Českí meteorológovia vydali vo štvrtok výstrahu pred očakávaným snežením a nízkymi teplotami. Pod nulu by mali klesnúť v noci na piatok takmer na celom území. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tiež upozornil, že mrazy môžu poškodiť tohtoročnú úrodu na ovocných stromoch či zeleninu, preto ich odporučil chrániť, informuje spravodajkyňa TASR.



"Na naše územie prúdi studený vzduch od severu, v ktorom budú najnižšie teploty v noci na piatok 19. 4. klesať na +2 až -2 stupne Celzia, vo východnej polovici územia až k -4 stupňom. Na väčšine územia sa očakáva mráz, ktorý môže poškodiť vegetáciu, najmä ovocné stromy alebo zeleninu," varoval ČHMÚ. Ďalšie mrazivé noci očakáva v nedeľu aj v pondelok.



V studenom vzduchu bude v piatok a v sobotu postupovať cez Nemecko a Poľsko tlaková níž, ktorá do Česka prinesie sneženie, a to najmä na horách. Podľa meteorológov môže napadnúť 15 až 40 centimetrov snehu. Snežiť by malo začať v piatok ráno, pričom najhrubšia pokrývka sa očakáva na juhozápadných náveterných svahoch Šumavy a hôr na severe územia. "Počas sobotného dopoludnia prejde sneženie do snehových prehánok, ktoré budú v horských oblastiach intenzívnejšie, napadne ďalších desať až 20 centimetrov, najviac na severnom návetrí pohraničných hôr," spresnili meteorológovia. V sobotu večer by malo sneženie slabnúť.



Najmä pre očakávané nízke teploty odporúča ČHMÚ pestovateľom, aby chránili rastliny. "Zeleninu a nízke rastliny je možné zakryť svetlou netkanou textíliou, ktorá môže byť ponechaná aj viac dní až do skončenia ranných mrazov," radia meteorológovia. V prípade stromov odporúča buď ochranné prípravky proti premrznutiu alebo klasické metódy ako postrek porastov drobnými kvapkami vody pri záporných teplotách či teplo zo spaľovania rastlinného odpadu v bezprostrednej blízkosti stromov.



