Českí meteorológovia zvýšili výstrahu pred horúčavami

Praha 25. júla (TASR) - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondelok zvýšil výstrahu pred vysokými teplotami v západnej časti Česka a vydal tiež varovanie pred silnými búrkami na celom území. Tie by sa mali vyskytnúť v noci z pondelka na utorok, informuje TASR.



V časti Ústianskeho, Stredočeského a Plzenského kraja vyhlásili meteorológovia vysoký stupeň nebezpečenstva v súvislosti s teplotami, ktoré tam môžu prekročiť 34 stupňov Celzia. Na zvyšnom území Česka platí výstraha nižšieho stupňa. Do odvolania zostáva v platnosti aj varovanie pred vznikom požiarov.



Český hydrometeorologický ústav tiež vydal výstrahu pred prívalovým dažďom, ktorá platí na celom území Českej republiky. "V pondelok večer a v noci na utorok budú od západu postupovať cez naše územie prehánky a búrky, v Čechách miestami s nárazom vetra okolo 70 km/h a krupobitím," uviedol ČHMÚ.



Prívalový dážď môže rozvodniť malé toky a zatopiť podchody, podjazdy či pivnice. "Je potrebné dbať na bezpečnosť najmä s ohľadom na nebezpečenstvo zásahu bleskom a úrazu padajúcimi a poletujúcimi predmetmi," upozorňujú meteorológovia. Pri šoférovaní v búrke zároveň odporúčajú znížiť rýchlosť jazdy.



Búrky by mali podľa Českého hydrometeorologického ústavu v priebehu noci slabnúť.