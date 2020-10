Český minister zdravotníctva navrhne opatrenia priamo v rodinách

Praha 7. októbra (TASR) – Český minister zdravotníctva Roman Prymula v piatok 9. októbra v rámci avizovaného sprísnenia obmedzení proti šíreniu koronavírusu navrhne aj „opatrenia, ktoré umožnia, aby sa ľudia nenakazili v domácich podmienkach". Minister to v stredu oznámil vo vysielaní Českej televízie, ale podrobnosti neuviedol.



„Na obdobie 14 dní predpokladajme, že sa prakticky všetko sprísni," upozornil Prymula, ktorého citoval aj spravodajský server Novinky.cz.



Podľa ministra úrady vedia o miestach v spoločnosti, kde je prípadov viac. „V tejto chvíli sú to rôzne drobné oslavy, sú to nákazy, ktoré sú v rámci rodín. Aj na to budeme reagovať určitým spôsobom," uviedol.



Na otázku, ako mieni v takejto situácii postupovať, spomenul možnosť obmedzenia kontaktov, ale aj ďalšie nespresnené opatrenia.



„Prídeme ešte s ďalším opatrením, ktoré v podstate umožní, aby sa ľudia nenakazili v domácich podmienkach. Ak to budú chcieť využiť," tajuplne naznačil.



Dôležité je podľa neho sploštiť krivku, aby ďalej nerástol počet nových prípadov nákazy koronavírusom.