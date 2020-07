Český minister vnútra vyzval ľudí, aby vo vnútri nosili rúška

Praha 23. júla (TASR) – Český minister vnútra Jan Hamáček vyzval vo štvrtok popoludní ľudí, aby bez ohľadu na nariadenie ministerstva zdravotníctva dobrovoľne nosili vo vnútorných priestoroch rúška. Vývoj je alarmujúci, varoval podľa portálu Českej televízie.



Celkovo je v ČR aktuálne 5062 aktívnych prípadov nákazy.



Ministerstvo zdravotníctva prinieslo vo štvrtok údaje o importovaných prípadoch nákazy koronavírusom do ČR – zo zahraničia si v týždni od 14. do 21. júla prinieslo vírus 46 Čechov, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19. Viac ako tretina z nich sa s infekciou vrátila z Rakúska.



Okrem Rakúska si päť ľudí priviezlo nákazu zo Srbska, po štyroch zo Slovenska, Chorvátska a Bulharska, traja z Čiernej Hory a dvaja zo Švédska. Ďalší českí občania, ktorí sa infikovali, sa vrátili z ôsmich ďalších krajín.



Ministerstvo dodalo, že inkubačná lehota sa pohybuje od dvoch do 14 dní, preto sa nedá s istotou povedať, kedy a od koho sa infikovaný človek nakazil.



Od začiatku júla sa tak vrátilo zo zahraničia domov s koronavírusom 65 českých občanov, uviedol portál Novinky.cz.