Český minister A. Vojtěch bude veľvyslancom vo Fínsku

Praha 7. októbra (TASR) - Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch odchádza 1. novembra na ministerstvo zahraničných vecí ako schválený veľvyslanec vo Fínsku. V rozhovore pre rádio Impuls to vo štvrtok uviedol premiér Andrej Babiš.



Babiš uviedol, že bez ohľadu na výsledok blížiacich sa parlamentných volieb Vojtěch už naďalej nebude ministrom zdravotníctva a presunie sa ako nový veľvyslanec do Fínska, ako bolo pôvodne v pláne. Vojtěchovu nomináciu schválila česká vláda už vo februári, následne ju podpísal prezident Miloš Zeman, píše TN.cz, webová stránka televízie Nova.



Vojtěch bol ministrom zdravotníctva od decembra 2017 do septembra 2020, keď ho vystriedal epidemiológ Roman Prymula. Ten však vo funkcii zotrval len do októbra 2020 a následne nastúpil Jan Blatný, ktorého v apríli vystriedal Petr Arenberger.



Od presunu do Helsínk Vojtěcha zdržala práca na ministerstve zdravotníctva, keď v máji vystriedal Arenbergera, ktorý rezignoval pre nejasnosti ohľadom daňového priznania a majetkových pomerov, dodáva server TN.cz.