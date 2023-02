Jan Lipavský sa stretol so zástupcami tibetskej exilovej vlády

Naí Dillí/Praha 28. februára (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský sa v utorok v Indii stretol so zástupcami tibetskej exilovej vlády. Tí ocenili najmä podporu ČR v otázke dodržiavania ľudských práv a autonómie Tibeťanov v rámci Číny. TASR správu prevzala z portálu Novinky.cz.



"V rámci mojej návštevy Indie som sa opäť rád stretol so zástupcami Tibeťanov v exile. Priateľstvo medzi Václavom Havlom a dalajlámom stále pretrváva," napísal Lipavský na Twitteri, čím odkazoval na priateľské vzťahy, ktoré udržiavali bývalý český prezident Václav Havel a súčasný 14. tibetský dalajláma, vlastným menom Tändzin Gjamccho.



Lipavský sa v Indii stretol so svojou tibetskou rezortnou kolegyňou Norzin Dolmaovou, novým vedúcim dalajlámovej kancelárie v Naí Dillí Lobsangom Šastrim a tiež s dalajlámovým tajomníkom Dhundupom Gjalpom.



"Rokovanie so zástupcami tibetskej exilovej vlády prebehlo v príjemnej a priateľskej atmosfére. (Tibeťania) oceňujú, akým spôsobom česká spoločnosť podporuje otázku ľudských práv v Tibete a tiež otázku tibetskej autonómie v rámci Číny," vyhlásil Lipavský. Ľudskoprávna situácia v Tibete totiž podľa neho nie je vôbec jednoduchá, keďže Čína tam "uplatňuje rovnakú politiku ako v Sin-ťiangu (regióne ujgurskej menšiny) a vykonáva tam tvrdé počínšťovanie".



Stretnutie Lipavského s tibetskou vládou sa pravdepodobne nebude páčiť Číne, ktorá kriticky reaguje i na kontakty českých predstaviteľov so zástupcami Taiwanu, upozorňuje server Novinky.cz. Podľa českého ministra zahraničných vecí však "na takomto stretnutí nie je nič zlé".



Tibetská exilová vláda sídli v severoindickom meste Dharamsála. Samotný Tibet od násilnej anexie v 50. rokoch minulého storočia okupuje Čína.